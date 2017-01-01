جديد حكومة بينكران والضحايا المغاربة في اعتداء إسطنبول على جريدة الصباح غدا

تقرؤون في جريدة الصباح ليوم غد الاثنين، “بنكيران يعلن الطلاق مع الاستقلال”، إذ “اعتبر إخراج حزب شباط من أجندة المشاورات الحل الوحيد لتجاوز “البلوكاج”.

وفي خبر آخر، “مغاربة ضمن ضحايا هجوم “بابا نويل” بإسطنبول”، إذ “وجدوا ضمن 75 جريحا والهجوم خلف 39 قتيلا وخلية أزمة في سفارة الرباط بأنقرة”.

وفي الصفحة الأولى، “كوميسير” مخمور يشهر مسدسا بملهى”، إذ “كان رفقة فتاة ورفض أداء فاتورة عشاء والدرك يحقق في النازلة”.

وفي الصفحة الأولى دائما، “غضبة ملكية على “بيجيدي” بسبب “ملاح” مراكش”، إذ “قالت وزارة الداخلية، إن جلالة الملك يأمر بتصحيح الوضع وإعادة الأسماء الأصلية للأزقة والساحات”.

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