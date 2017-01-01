بنكيران “يطلق” شباط ويعلن عن تشكيلة حكومته بعد أسبوعين

اقتنع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أخيرا بضرورة استغنائه عن حميد شباط، أمين عام الاستقلال من أجل تشكيل حكومته المقبلة.

وقالت جريدة الصباح، أن “بنكيران وقع قرار نهاية صلاحية الاستقلال، إذ أوضح لقيادة “بيجيدي” أن إخراج حزب شباط من أجندة المشاورات الحل الوحيد لتجاوز “البلوكاج” السياسي الذي يرهن البلاد”.

وكشفت الجريدة من مصادر داخل البيجيدي، “أن حزب الاستقلال صار خارج الحكومة المرتقبة، بعدما تعذر على بنكيران تحقيق أي تقدم يذكر في مواجهة الرافضين لوجود حزب شباط داخل الفريق الحكومي المقبل، موضحة أن دائرة الممانعة اتسعت بعد التصريحات الأخيرة في حق الجارة الجنوبية، وذلك في إشارة إلى زلة أمين عام الاستقلال وما تلاها من تداعيات جعلت كل الأحزاب المرشحة لدخول الأغلبية تتوجس منه”.

وأكدت الجريدة “أن بنكيران أبلغ قيادة حزبه أن قرار إسقاط الاستقلال من حسابات تشكيل الحكومة أصبح نهائيا، ولا يمكن الإبقاء عليه ضمن أجندة المشاورات، خاصة بعدما تأكد لرئيس الحكومة أن ليس هناك وسيلة لحلحلة الوضع وتجاوز حالة “البلوكاج” التي حالت دون إخراج الحكومة للوجود، غير التضحية بشباط وحزبه، وذلك في إشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار على ربط دخول حربه في التحالف الحكومي الجديد بخروج الاستقلال منه، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري”.

“واعتبر قيادة العدالة والتنمية أنه لا بديل عن منطق الشراكة والتعاون من اجل تشكيل حكومة منسجمة وفعالة،وأنه لا مجال في ضوء كل المعطيات الحالية إلا التفاوض الموضوعي والهادئ بين الأحزاب المعنية، مع قدر كبير من المرونة والتوافق الذي يؤدي إلى تشكيل حكومة منسجمة بعيدا عن حسابات التموقع والاستقواء”، تضيف الجريدة.

وتجدون تفاصيل أكثر في عدد الصباح غدا الاثنين، الموجود حاليا في الأكشاك.

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