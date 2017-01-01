عاجل … إليكم صورة المغربيتين التوأم ضحية اعتداء إسطنبول

توصل الصباح بصورة المغربيتين التوأم ضحية اعتداء إسطنبول، في احتفالات رأس السنة.

وقتل الحادث الإرهابي 39 شخصا، بعدما اقتحم إرهابيين متخفين في زي “بابا نويل” الملهى، إذ أطلقوا النار على كل من كان هناك دون رحمة.

وأكدت وزارة الداخلية التركية، إذ ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع في ملهى ليلي قبل ساعات، أغلبهم عرب.

وأعلن قبل لحظات أن 3 مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء، إذ يتلقون العلاجات الضرورية في مستشفيات إسطنبول.

وقالت الوزارة إن الضحايا من المغرب والسعودية وليبيا ولبنان، ثم أتراك كانوا يحتفلون برأس السنة الميلادية.

وشكلت سفارة المغرب بتركيا خلية أزمة، من أجل إيجاد الضحايا المغاربة وإبلاغ أهلهم بحالتهم الصحية.

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