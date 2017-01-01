طقس الاثنين … لا أمطار واستمرار لموجة البرد القارس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يبقى الطقس باردا مع تكون صقيع عند الليل والصباح بكل من الداخل وشرق المملكة وخصوصا بالمرتفعات والهضاب العليا وكذلك شرق المملكة.

ويتوقع أيضا تشكل سحب منخفضة مصحوبة بضباب محلي، وذلك بالقرب من السواحل الشمالية خلال الصباح والليل، مع مرور سحب عابرة من الأجواء العليا بالشمال ومشمسة بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، وستهب من القطاع الجنوبي ضعيفة القوة من القطاع الجنوبي بالشرق، بينما ستكون متقلبة الاتجاه عموما بباقي الأرجاء الأخرى. كما ستعرف الأقاليم الجنوبية هبوب زوابع رملية محلية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 06 و01 درجات بالمرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، ومابين 01 و06 درجات بشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة الغرب والشاوية ودكالة وعبدة وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة، ومابين 07 و12 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وستكون مابين 13 و17 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا مابين 07 و12 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي، ومابين 13 و20 درجة بشمال المنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس والشمال – الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 20 و25 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية . وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا مابين الرباط وطانطان وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان بعد الصبيحة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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