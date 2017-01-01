ضحايا اعتداء تركيا أغلبهم عرب وهذه جنسياتهم

أكدت وزارة الداخلية التركية، إذ ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع في ملهى ليلي قبل ساعات، أغلبهم عرب.

وقالت الوزارة إن الضحايا من المغرب والسعودية وليبيا ولبنان، ثم أتراك كانوا يحتفلون برأس السنة الميلادية.

وأعلن قبل لحظات أن 3 مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء، إذ يتلقون العلاجات الضرورية في مستشفيات إسطنبول.

وقتل الحادث الإرهابي 39 شخصا، بعدما اقتحم إرهابيين متخفين في زي “بابا نويل” الملهى، إذ أطلقوا النار على كل من كان هناك دون رحمة.

ولم يلق الأمن التركي القبض على الإرهابيين المجرمين بعد، إذ تكثف الدوريات الأمنية من حضورها من أجل اعتقالهم قبل مغادرة المدينة.

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