سفارة المغرب بتركيا تتحرك من أجل المغاربة ضحايا الاعتداء الإرهابي

تم إحداث خلية أزمة بسفارة المغرب في أنقرة وبقنصلية المملكة في إسطنبول، بتنسيق مع السلطات التركية المختصة، وذلك على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ليلة السبت الأحد ملهى باسطنبول.

وأوضح بلاغ لسفارة المغرب في أنقرة أنه يمكن الاتصال بخلية الأزمة هذه على الأرقام التالية:

– سفارة المغرب بأنقرة 00903124376020/21 و 00905393645106

– قنصلية المغرب بإسطنبول 00905373722899 و 00905315186091

وحسب المصدر ذات ، فقد تم حتى الآن تسجيل إصابة ثلاثة مغاربة بجروح خفيفة يتلقون العلاج بالمستشفى.

وكان ما لا يقل عن 39 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 69 آخرون بجروح في الاعتداء الذي استهدف الليلة الماضية ملهى بإسطنبول حسب حصيلة جديدة أعلن عنها وزير الداخلية التركي.

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