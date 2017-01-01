عاجل … مغاربة ضمن ضحايا اعتداء تركيا الإرهابي أمس

قالت مصادر إعلامية، إن مغربيتين كانتا في الملهى الليلي بتركيا الذي استهدفه الهجوم الإرهابي ليلة رأس السنة، وأودى بحياة 39 قتيلا بينهم 15 أجنبيا على الأقل.

وأضافت المصادر نفسها، أن المغربيتين هما نسمة ونسيمة، أختان توأم، نقلت إحداهما إلى المستشفى بعدما تعرضت لإصابات خطيرة، فيما يجهل مصير الثانية، علما أن عائلتهما على علم بالفاجعة.

وأكدت مصادر أخرى أن هناك مغربي ثالث ضمن الضحايا.

ووقع الاعتداء في ملهى “رينا” الشهير في إسطنبول، حيث أطلق مهاجم تنكر بلباس بابا نويل النار على المحتفلين برأس السنة.

ولا تزال الشرطة التركية تبحث عن منفذ الاعتداء الذي تسبب أيضا بإصابة 65 شخصا بجروح.

وذكرت محطة تلفزيون محلية أن عددا من الأشخاص الذين كانوا في الملهى وتراوحت أعدادهم بين 700 إلى 800 شخص، قفزوا إلى مياه البوسفور هربا من إطلاق النار.

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