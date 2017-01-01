عاجل … البحرين تتلقى ضربة إرهابية قوية قبل قليل

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن مسلحين شنوا هجوما قبل قليل على سجن في البحرين.

وقالت السلطات إن الهجوم الإرهابي، نجم عنه “هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية”، فيما تقل شرطي بالسجن.

وأضافت الوزارة على تويتر، أن “الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية وكذلك المحكومين الهاربين”.

ويعتبر هذا الهجوم الأخطر في البحرين منذ أشهر، إذ بات على الأمن الآن إيجاد الإرهابيين الفارين في أقرب وقت ممكن، إذ يشكلون خطرا على الأمن العام.

وتناقلت القنوات الخليجة الخبر، فيما عرضت دول مساعدتها على البحرين من أجل اعتقال الفارين.

وأشارت الوزارة، إلى وقوع “عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، وأسفر عن استشهاد الشرطي عبد السلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية”.

وأضافت أنه “نجم عن ذلك، هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية”، دون أن تحدد هذا العدد، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

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