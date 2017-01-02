مسدس في بيت مستشار بـ”بيجيدي”

حجز بعد ساعات من اعتقال مغربيين بمليلية بحوزتهما سلاح ناري

داهمت عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع الشرطة القضائية بالناظور وضباط من مديرية مراقبة التراب الوطني، صباح أمس (الجمعة)، بيت مستشار جماعي ببلدية بني نصار بمنطقة فرخانة الحدودية، حيث عثروا على مسدس وخراطيش رصاص، وذلك بعد عملية مشابهة قامت بها الشرطة الإسبانية مساء أول أمس (الخميس).

وقالت مصادر متطابقة لـ»الصباح» إن عملية المداهمة جاءت بعد عملية ترصد وتجميع معطيات، بعد الإخبارية التي توصلت بها المصالح الأمنية بالناظور من أعوان سلطة تفيد وجود «أسلحة» في بيت عضو العدالة والتنمية، مؤكدا أن مداهمة المنزل بمولاي بوشتى المقاطعة الأولى فرخانة بجماعة بني نصار في حدود الساعة العاشرة أسفرت عن العثور عن مسدس من عيار 7 ملمترات وثلاث خرطوشات رصاص.

واعتقلت عناصر الدرك الملكي المستشار الجماعي ورحلته إلى الناظور قبل إطلاق سراحه، فيما جرى الاحتفاظ بابنه (ب.ع) وابن شقيقه (ج.ع) المتهمين بحيازة السلاح الناري واستعماله دون ترخيص، إذ قالت المصادر إن أحد المتهمين شوهد يلوح بالمسدس أثناء شجار بالمنطقة، قبل أن يقوم بإخفائه.

وحسب المعطيات الأولية، فإن السلاح الناري قد يكون وصل إلى يد المتهمين عن طريق الصدفة فقط، إذ يشتغل ابن المستشار الجماعي في تجارة الملابس القديمة (البال) القادمة من مليلية المحتلة، وقد يكون المسدس عثر عليه مختفيا في معطف، أو جيب سروال قديم، مؤكدة أن تجار الملابس المستعملة اعتادوا العثور على مثل هذه الأشياء الخطيرة مخبأة وسط سترات ومعاطف وسراويل ويقوم بعضهم بالإخطار بها، بينما يحتفظ بها البعض الآخر، وكثيرا ما عرض تجار رصاصات حية للبيع في أسواق الناظور.

وأوضحت مصادر «الصباح» أن التحقيقات تجري أيضا في اتجاه إدخال السلاح الناري من حدود مليلية المحتلة، وذلك في إطار عمليات التهريب غير المراقبة، إذ عرفت منطقة فرخانة، في السنوات الأخيرة، انتشارا ملفتا للأسلحة النارية التي تصل إلى تجار المخدرات الصلبة والقوية الناشطين بكثرة في هذه المنطقة، ما نبهت إليه جمعيات حقوقية محلية في تقارير دورية. وعرفت فرخانة خلال ست سنوات الأخيرة عمليات إطلاق نار من مسدسات من عيارات مختلفة، نجمت عنها جرائم قتل، كما شهدت أحياء المدينة المتاخمة للحدود، قبل ستة أشهر، تبادلا لإطلاق النار بين عصابات المخدرات، كما جرى اعتقال واحد من أخطر المجرمين بالمنطقة قبل ثلاثة أشهر بحوزته مسدس كان يعتدي به على أبناء المنطقة.

ويأتي اعتقال ابن مستشار جماعي وابن شقيقه بتهمة حيازة سلاح ناري، بعد أقل من 12 ساعة من اعتقال شابين داخل مليلية، بحوزتهما مسدس وخراطيش رصاص، إذ ما زالت التحقيقات جارية معهما لمعرفة طريقة الحصول عليها.

يوسف الساكت

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