البحـر يلفظ جثة بالحسيمة

أفادت مصادر متطابقة أن مياه شاطئ « الطايث « الواقع بالجماعة الترابية آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، لفظت أول أمس (الخميس) جثة رجل في وضعية متقدمة من التحلل.

ومباشرة بعد إشعارها بوجود الجثة على الشاطئ المذكور، انتقلت عناصر من الدرك الملكي إلى المكان قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وفاة الضحية.

وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للحسيمة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وفاة الضحية.

وفي انتظار ماستسفر عنه التحقيقات، أشارت مصادر إلى أن الأمر يتعلق بشخص حاصل على الإجازة في القانون من جامعة وجدة، يتحدر من نواحي الحسيمة، وأن جثته بدت عليها آثار جروح.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

تعليقات