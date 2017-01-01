الرجاء ينتظر الضوء الأخضر من الجامعة لإعلان أول صفقاته الشتوية

أنهى الرجاء الرياضي تعاقده مع عمر المنصوري، اللاعب السابق لاتحاد طنجة، في انتظار موافقة الجامعة الملكية لكرة القدم عن الانتداب.

وأكد مصدر رجاوي، أن إدارة الفريق اتفقت على كل تفاصيل عقد المنصوري مع الرجاء، إذ تنتظر فقط الضوء الأخضر للجامعة، التي فرضت قانون جديد يخص الانتدابات، وذلك لمنع بعض الأندية التي تملك ديونا كبيرا من إجراء تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الحالية.

وحسب المصدر ذاته، فإن مدة عقد المنصوري مع الرجاء هي ثلاث سنوات، إذ وافق المدرب امحمد فاخر على انتدابه بعد فسخ عقده مع اتحاد طنجة.

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