اعتقال إمام بتهمة الاتجار في المخدرات

داهمت فرقتان خاصتان للدرك، تابعتان للمركزين القضائيين لشفشاون وغدير لكروش، فجر أمس (الجمعة)، بيت إمام، تحول بين عشية وضحاها إلى بارون مخدرات، وظل في عداد المبحوث عنهم حوالي سنتين، إذ فشلت جميع محاولات اعتقاله بعد إدانته بسنة حبسا نافذا من قبل المحكمة العسكرية لحمله السلاح، وتوبع في ملف يتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، بعد حجز 71 كيلوغراما من الحشيش الممتاز في بيته وزراعة حوالي 50 هكتارا بالكيف.

وقالت مصادر مطلعة إن الإمام، الذي سبق أن ترأس جماعة فيفي بإقليم شفشاون، وتنقل من حزب إلى آخر، كما شغل لسنوات إماما بأحد مساجد الجماعة، حاول تقديم ابنه كبش فداء، إذ اعترف الأخير، بعد حجز المخدرات، أنه صاحبها، كما أقر في محاضر الضابطة القضائية أنه صاحب الهكتارات الخمسين، غير أن النيابة العامة استأنفت قرار قاضي التحقيق بمتابعة الابن، وأمرت بالتحقيق مع الأب، واعتقاله من أجل المنسوب إليه ومتابعة الابن بتهمة إهانة الضابطة القضائية.

وفيما أدين الابن بثلاثة أشهر حبسا نافذا بتهمة إهانة الضابطة القضائية، لاذ الأب بالفرار، إذ فشلت جميع محاولات اعتقاله، بسبب استعانته بحراس شخصيين.

وظل الإمام، رغم صدور مذكرة بحث في حقه، يتباهى بنفوذه، ويسوق سيارته الرباعية أمام سكان الجماعة، بل إنه عاد إلى المسجد ليؤم الناس، رغم وجود إمام معين من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفشلت جميع محاولات اعتقال الإمام ورئيس الجماعة السابق، إذ خصص لنفسه حراسا يتقاضون أجورا شهرية عن مهمتهم يحرسونه أينما ارتحل، كما كلف بعضهم بحراسة الحي الذي يقيم فيه، لإبلاغه عن أي محاولة لاعتقاله، ليلوذ بالفرار في الوقت المناسب.

وراكم الإمام شكايات أخرى تتعلق، حسب المصادر المذكورة، بالتحرش الجنسي والاغتصاب، دون أن تتمكن الجهات الأمنية من إيقافه للتحقيق معه بشأنها، مضيفة أن إيقافه سيضع حدا لخوف نساء أخريات تعرضن لابتزازه الجنسي، خاصة أن الجميع كان يخشى انتقامه، لنفوذه، سيما أنه يشغل عشرات الشباب لحراسته.

وأشرف على عملية اعتقال البارون نفسه مسؤولون دركيون حلوا في سرية تامة بجماعة فيفي، فجر أمس (الجمعة)، مرفقين بفرقتين خاصتين، تحسبا لأي طارئ، خاصة أن الرجل قد يكون مسلحا، إذ سبق حجز سلاح ناري غير مرخص من بيته، وأدين من قبل المحكمة العسكرية غيابيا بسنة حبسا نافذا.

ومن بين التهم الموجهة إلى البارون نفسه الاتجار الدولي في المخدرات، والترامي على أراضي الأملاك المخزنية، إذ يستغل حوالي 50 هكتارا في زراعة الكيف، ليتحول إلى أحد كبار مزارعي الكيف وبارون مخدرات يخشاه الجميع في المنطقة.

ضحى زين الدين

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