اغتصاب جماعي لمتزوجة بمراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة الأوداية، ضواحي مراكش، الأربعاء الماضي، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أربعة أشخاص بينهم قاصران بتهمة اغتصاب امرأة متزوجة.

وجاء اعتقال الأظناء إثر شكاية معززة بشهادة طبية، تقدمت بها الضحية إلى عناصر الدرك الملكي، الذين كثفوا حملة أمنية انتهت بإيقاف المتهمين، واقتيادهم إلى مركز الدرك، لوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لاستكمال البحث والتحقيق، ومواجهتهم بالضحية التي تعرفت عليهم ، وقررت متابعتهم أمام العدالة، إذ لم يجدوا بدا من الاعتراف بالمنسوب إليهم.

وأفادت مصادر «الصباح» أن الضحية تم استدراجها من قبل متهمين تربطهما علاقة قرابة بزوجها، للعمل بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة الأوداية، قبل أن تفاجأ حين وصولها، بانقضاضهما عليها بعد أن انضم إليهما قاصران، وتناوبوا على اغتصابها بشكل وحشي دون أن يكترثوا لتوسلاتها.

وأوضحت المصادر نفسها، أن الضحية، أدلت بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 40 يوما لدى المصالح الأمنية، في حين أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف المتهمين على قاضي التحقيق، لتعميق البحث قبل عرضهم على العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.

محمد السريدي (مراكش)

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