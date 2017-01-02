مصرع شخصين في معصرة للزيتون

لقي شخصان من أسرة واحدة مصرعهما اختناقا مساء أول أمس (الخميس) عندما سقطا داخل حوض لتصريف مخلفات معصرة تقليدية للزيتون بدوار أولاد ركيعة بالجماعة القروية أهل المربع التابعة لإقليم الفقيه بن صالح.

وأفادت مصادر مطلعة، أن أحد الهالكين خال الضحية الثاني، حضر في موعده لطحن كمية من الزيتون، وانطلقت العملية في ظروف عادية إلا أن الضحية زلت قدماه عندما اقترب من الحفرة التي خصصت لجمع بقايا الزيت و»المرجان» وابتلعته المياه الآسنة قبل أن يطلق صيحات النجدة أملا في إنقاذه.

وأمام خطورة الموقف، تدخل ابن أخته (29 سنة) الذي يشتغل بالمعصرة نفسها لإنقاذ خاله الذي اختفى داخل الحفرة التي كانت ممتلئة في غياب أدنى شروط السلامة وحماية مستخدميها، ليلقى حتفه أمام دهشة بعض الحاضرين الذين تطوعوا لإنقاذ الضحيتين لكن دون جدوى لانعدام وسائل الإنقاذ. وأضافت مصادر متطابقة، أن عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، هرعوا إلى المكان، وتم نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال بهدف التشريح، قبل أن تعطى أوامر تحت إشراف النيابة لفتح تحقيق في الموضوع.

سعيد فالق (بني ملال)

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