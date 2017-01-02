عصابة مقنعين يتزعمها أخرس

تضم ثلاثة قاصرين سرقوا الضحايا بالعنف وكمين للشرطة أطاح بهم

فككت الشرطة القضائية لتيط مليل بالبيضاء، أخيرا، عصابة مقنعين، أثارت الخوف في سكان المنطقة، يتزعمها أخرس، وتضم ثلاثة قاصرين.

وحسب مصادر «الصباح» فإن زعيمها البالغ سن الرشد، والقاصرين الثلاثة، يتحدرون من حي واحد بالمنطقة، اتفقوا على تكوين عصابة للسرقة، ولتفادي التعرف عليهم من قبل الضحايا، كانوا يضعون أقنعة، مشيرة إلى أنهم كانوا يتربصون بالضحايا في أماكن مظلمة وسرقتهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء، كما كانوا يعتدون عليهم إذا حاولوا مقاومتهم.

وجاء تفكيك العصابة بعد أن تقاطرت شكايات عديدة على مصلحة الشرطة القضائية بتيط مليل، أفاد فيها الضحايا تعرضهم للسرقات بالعنف من قبل مقنعين، الامر الذي استنفر عناصرها، وباشرت تحرياتها وأبحاثها الميدانية، لتحديد هوية المعتدين، لكن دون نتيجة، قبل أن تقرر فرض مراقبة على بعض الأماكن المشبوهة، أسفرت عن ضبطهم متلبسين بمحاولة سرقة أحد الضحايا، لتتمكن من اعتقال أحدهم، في حين تمكن باقي أفراد العصابة من بينهم زعيمها، من الفرار.

ونقل المتهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية، وأثناء البحث معه بتعليمات من النيابة العامة، كشف عن هوية باقي شركائه في العصابة وعناوين سكنهم. أوكلت لفرقة أمنية خاصة مهمة اعتقال المتهمين، فانتقلت إلى منازلهم والأماكن التي يترددون عليها، انتهت بسقوطهم جميعا.

وكانت عناصر الشرطة أمام مفاجأة، عندما تبين لها أن زعيم العصابة أخرس وأصم، فاضطرت إلى الاستعانة بخبير في لغة الإشارة من أجل البحث معه، إذ اعترف أنه من حرض القاصرين على تكوين عصابة تحت زعامته.

في حين كشف باقي المتهمين أنهم بحكم الجوار، نسجوا علاقة وطيدة مع زعيمهم، رغم أنه أخرس، إذ لم يجدوا أي صعوبة في التواصل معه، وأنه في مناسبة، اقترح عليهم اعتراض سبيل المارة وسرقتهم واقتسام الغنائم، فأغراهم العرض ووافقوا على اقتراحه، مشددين على أنهم وضعوا أقنعة خوفا من تعرف الضحايا عليهم وسقوطهم بيد الشرطة، بحكم أنهم من أبناء المنطقة.

وأحيل المتهمون بعد تعميق البحث، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية للسرقة بالعنف والمشاركة، وأمر الوكيل العام بإيداع زعيمهم سجن عكاشة في حين أحيل القاصرون الثلاثة على قاضي التحقيق الخاص بالأحداث.

ونبهت مصادر إلى أن تساهل قضاء الأحداث في التعامل مع القاصرين الجانحين يتسبب في الكثير من الانفلاتات الأمنية، ما يعقد مهمة عمل الشرطة القضائية، إذ غالبا ما يتم الإفراج عنهم رغم خطورة أفعالهم الإجرامية، ما يترك سخطا وأثرا نفسيا سلبيا لدى رجال الأمن، رغم المهام الجسام التي يقومون بها، سيما أن الأحداث يشكلون نسبة هامة من المتورطين حسب إحصائيات الجريمة التي تشهدها البيضاء، وهو ما يستدعي إشراك مسؤولين أمنيين أثناء تعديل القانون الجنائي، الذي رفع سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18.

مصطفى لطفي

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