حزب جزائري معارض يتهم النظام بتنويم الشعب عن انهيار اقتصاد البلاد

اتهمت “حركة مجتمع السلم”، وهي أكبر حزب معارض إسلامي في الجزائر، النظام ب”تنويم الشعب” عن انهيار اقتصاد البلاد.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس السبت، إن كلام رئيس الوزراء عبد المالك سلال بخصوص الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد كذب ومحاولة لتضليل الرأي العام عن انهيار الاقتصاد الكارثي، والدليل على ذلك الأرقام التي تصدر عن مؤسسات رسمية، تنذر بأزمة غير مسبوقة.

وكان سلال خرج قبل أيام ليطمأن الشعب من انهيار اقتصاد البلاد ودخولها في أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، مبرزا أنه على المواطنين الصبر من أجل المحافظة على استقرار الجزائر، بعدما عبر أغلبهم عن غضبهم الشديد من الرفع من الضرائب والرسومات الجمركية في ميزانية 2017.

واتهمت حركة مجتمع السلم، الحكومة الحالية في التسبب في الأزمة، إذ لم تحسن التعامل مع خيرات البلاد، مضيفا أن الحل الوحيد لنهضة جديدة في الجزائر، هي انتخابات شفافة ونزيهة، مخالفة لما حدث في سابقاتها من تزوير وتضليل للرأس العام.

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