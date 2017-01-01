أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، العالم بأنه يتمنى لهم عاما جديدا سعيدا، وذلك بإبلاغهم بتطوير بلاده لصاروخ باليستي عابر للقارات.

واعتبرت طريقة تهنئة الزعيم الكوري الشمالي العالم طريفة، غير أنها أفزعت العالم الذي يخاف من تطوير هذا البلد لصواريخ نووية وباليستية خطيرة.

وأوضح الزعيم الكوري أن بلاده أصبحت قوة نووية في 2016، وأنها ستواصل تطوير ترسانتها الصاروخية في 2017.

ورغم العقوبات العالمية على هذا البلد المنغلق، غير أن نظامه لازال يطور قدراته النووية دون توقف، ما يرعب أغلب بلدان العالم، خاصة الدول المجاورة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول.