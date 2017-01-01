بداية دامية ل 2017 … هذه أبرز الاعتداءات التي وقعت في العالم ساعات بعد دخول السنة الجديدة

لم تمر ليلة رأس السنة الميلادية هادئة على بعض الدول في العالم، إذ شهدت أعمالا إرهابية وحوادث مأساوية، راح ضحيتها المئات.

العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل خمسة عناصر من الشرطة ومدنيين اثنين في هجوم نفذه عدد من الانتحاريين على أحد الحواجز الأمنية جنوب مدينة النجف، تبناه تنظيم الدولة الاسلامية. وقال العميد سعد معن المتحدث باسم الوزارة في بيان “حاولت مجموعة إرهابية مكونة من ثلاث انتحاريين يستقلون عجلة مفخخة الدخول الى محافظة النجف عبر احد الحواجز في ناحية القادسية لشن هجمة انتحارية وتفجير العجلة داخل مركز المدينة”.

2. السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الأحد، مقتل جندي سعودي عند نقطة مراقبة حدودية مع اليمن إثر تبادل لإطلاق النار مع متمردين حوثيين السبت.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان ان الجندي قتل أمس السبت في منطقة جازان الحدودية مع اليمن خلال تبادل لإطلاق النار مع المتمردين الحوثيين.

وتابع البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية إن تبادل إطلاق النار وقع عندما تعرض موقع للجيش السعودي في جازان “لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة”.

3. إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية إن خمسة أشخاص قتلوا وجرى إنقاذ نحو مئة اليوم الأحد، بعد نشوب حريق على متن قارب كان ينقل سائحين إلى جزر شمالي العاصمة جاكرتا. وقال فيري بوديهارسو، المتحدث باسم شرطة منطقة ثاوزاند أيلاند، التي كان القارب في طريقه إليها إن 17 شخصا أصيبوا أيضا في الحريق.

وذكر هندرا سوديرمان، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في جاكرتا، أنه جرى إنقاذ 98 شخصا.

4. تركيا

ألقى “هجوم ارهابي” استهدف ملهى ليليا في اسطنبول وأوقع 39 قتيلا بينهم على الأقل 15 أجنبيا، بظلاله على الاحتفالات بحلول العام 2017 التي تمت في ظل اجراءات امنية مشددة بعد عام 2016 حافل بالاعتداءات.

ووقع الاعتداء في ملهى “رينا” الشهير في اسطنبول حيث اطلق مهاجم تنكر بلباس بابا نويل النار على المحتفلين برأس السنة.

ولا تزال الشرطة التركية تبحث الأحد عن منفذ الاعتداء الذي تسبب أيضا بإصابة 65 شخصا بجروح.

5. بوروندي

قتل وزير البيئة في بوروندي برصاص مهاجم مجهول صباح اليوم الأحد في العاصمة بوجومبورا، حسبما أعلنت الشرطة.

وهذه الجريمة هي الأولى التي تستهدف وزيرا منذ غرقت بوروندي في أزمة سياسية خطيرة جراء محاولة الرئيس بيار نكورونزيزا الترشح لولاية ثالثة في 2015، وقد وقعت بعد أشهر من الهدوء النسبي.

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