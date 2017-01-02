صفقات مشبوهة تهز ابن سليمان

تفجرت أربع صفقات مشبوهة للمجلس البلدي لابن سليمان، أجمع الكل أن القاسم بينها إهدار المال العام والتحايل على القانون، عبر بيع آليات في حالة جيدة بأوراق صادرة عن ميكانيكي تشير إلى أنها متهالكة.

وأوردت مصادر «الصباح» أن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية شباب بلا حدود تنمية ومواطنة، قررا رفع شكايتين في الموضوع، توجه الأولى إلى الوكيل العام للملك، والثانية للمجلس الجهوي للحسابات، من أجل البحث في الصفقات ومجموعة من سندات الطلب والصفقات التي شابها غموض كبير. وحسب معطيات، فإن الصفقات تهم بيع مجموعة من الناقلات الموجودة بالمرأب البلدي، التي تم إيداعها المحجز من قبل الأمن الوطني والدرك الملكي، ويتعلق الأمر بـ111 دراجة نارية من مختلف الأنواع والأحجام، و34 سيارة توجد ضمنها سيارتان رباعتا الدفع وسيارات كبيرة وسيارات أجرة من الحجم الكبير، وبيع كل ذلك بمبلغ 19 مليون سنتيم فقط.

أما الصفقة الثانية، فهمت بيع سيارات غير قابلة للاستعمال وتضم جرارين وسيارتين وثلاث شاحنات ودراجتين ناريتين بمبلغ وصل 94820 درهما. وأثارت الصفقة الثالثة جدلا كبيرا، وتتعلق ببيع سيارات وآليات يمكن إعادة استعمالها، إذ بيعت سيارتان وسيارة إسعاف والحافلة الوحيدة التي يتوفر عليها المجلس بمبلغ 64 مليون سنتيم، ورافعة (تراكس) اقتنيت سنة 1999، بمبلغ 150 مليون سنتيم، وشاحنة ذات رافعة مخصصة لتركيب مصابيح الإنارة العمومية، تم بيع الكل بحوالي 27 مليون سنتيم.

وزادت المصادر أن المجلس وقع في المحظور وانكشفت لعبته بعد أن فوت جميع الصفقات للشركة نفسها، التي اعتبرها متنافسون محظوظة بقوة إرادة المجلس البلدي، مؤكدين أن أشخاصا من فلك رئيس المجلس لهم يد في الشركة.

وعلمت «الصباح» أن فريق المعارضة وضع طلبا لدى عامل الإقليم بالبحث في الصفقات المشبوهة خصوصا الأخيرة التي أشارت مصادرنا إلى إنه تم استدعاء رئيس المجلس رفقة أعضاء إلى مكتب عامل الإقليم وتم إخطاره بعدم تسليم آليات صفقة الحافلة والجرارة إلى حين البحث في الموضوع.

كمال الشمسي (ابن سليمان)

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