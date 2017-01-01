ربيعي ووئام ديسلام أفضل رياضيين مغربيين في 2016

اختير الملاكم محمد الربيعي للسنة الثانية على التوالي، ولاعبة التايكواندو وئام ديسلام ، أفضل رياضيين في المغرب لسنة 2016، من خلال استطلاع الرأي الذي أنجزه القسم الرياضي للإذاعة الوطنية.

وساهمت في هذا الاستطلاع ،الذي أعلن عن نتائجه زوال أمس السبت، أقسام التحرير الرياضي ل 35 جهازا إعلاميا وطنيا من صحافة مكتوبة ومرئية ومسموعة.

وجاء اختيار بطل العالم لعام 2015 محمد ربيعي،الذي حل في المركز الأول بمجموع 94 نقطة، اعتبارا للإنجاز الكبير الذي حققه في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو في غشت الماضي، بإحرازه الميدالية البرونزية في وزن 69 كلغ، والتي كانت الوحيدة التي فاز بها المغرب في الأولمبياد البرازيلي.

وحل في المركز الثاني لاعب الكراطي أشرف أوشن ،الحائز على الميدالية الفضية في النسخة 23 لبطولة العالم التي أقيمت بمدينة لينز النمساوية في أكتوبر الماضي (وزن أكثر 76 كلغ) بمجموع 22 نقطة ، فيما كان المركز الثالث من نصيب العداء المغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة محمد أمكون ، صاحب الميدالية الذهبية والرقم القياسي العالمي في مسابقة 400 م (فئة تي 13) ،ضمن دورة الألعاب الأولمبية الموازية ” البارالمبية ” في ريو دي جانيرو ، بمجموع 10 نقاط..

ولدى الإناث فازت وئام ديسلام ، المصنفة تاسعة عالميا ، وبطلة إفريقيا في رياضة التايكواندو ( وزن فوق 69 كلغ)، بلقب أحسن رياضية لسنة 2016 بمجموع 37 نقطة ،علما بأنها بلغت دور ربع النهاية في أولمبياد ريو وأهدرت الفوز بالميدالية النحاسية في مباراة الترتيب.

وحلت في المركز الثاني بمجموع 12 نقطة المحترفة المغربية الوحيدة في رياضة الغولف، مها الحديوي، التي تأهلت لدورة الألعاب الأولمبية بريو، وتألقت في العديد من الدوريات، فيما حلت ثالثة ، الفائزة بلقب السنة الماضية، الملاكمة خديجة المرضي، بطلة إفريقيا، والتي توجت بلقب الألعاب الأولمبية التجريبية في ريو دي جانيرو برصيد 11 نقطة.

كما تم اختيار الإطار الوطني وليد الركراكي ، أفضل مدرب لسنة 2016، وذلك بالنظر للإنجازات التي حققها مؤخرا بمعية فريق اتحاد الفتح الرياضي لكرة القدم ، والمتمثلة على الخصوص في وصوله إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بمجموع 81 نقطة .

وتقدم الركراكي على طارق السكتيوي (25نقطة) ،الذي حقق إنجازا هاما في مسابقة كأس العرش من خلال قيادة فريق المغرب الفاسي، الذي يمارس ضمن أندية الدرجة الثانية، إلى الفوز باللقب، ليكون بذلك أصغر مدرب يحقق هذا الانجاز .

وحل في المركز الثالث الإطار الوطني والخبير الدولي لدى ” الفيفا” هشام الدكيك (13 نقطة)، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، الذي قاد أسود الأطلس إلى الفوز بكأس إفريقيا للأمم، في نسختها الخامسة بجوهانسبوغ ، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بكولومبيا. وعاد لقب أفضل حكم للدولي رضوان جيد بمجموع 74 نقطة متبوعا بكل من بوشعيب لحرش (52 نقطة) ونور الدين الجعفري (09 نقاط). وما يزال البطل العالمي والأولمبي السابق هشام الكروج يحتفظ بالرقم القياسي من حيث الفوز بلقب أحسن رياضي في المغرب، وذلك بتتويجه تسع مرات ثمانية منها على التوالي .

ولدى الإناث أحرزت هذا اللقب الفخري أربع مرات كل من نزهة بيدوان بطلة العالم في مسابقة 400م حواجز مرتين (1997 و2001) وحاملة برونزية أولمبياد سيدني 2000 ، وحسناء بنحسي وصيفة بطلة أولمبياد أثينا 2004 في سباق 800م وحاملة برونزية أولمبياد بكين 2008 ووصيفة بطلة العالم مرتين (2005 و2007) .

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