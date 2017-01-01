تركيا تنهي 2016 بهجوم إرهابي دامي وهذه تفاصيله كاملة

القى “هجوم ارهابي” استهدف ملهى ليليا في إسطنبول، وأوقع 39 قتيلا بينهم على الأقل 15 أجنبيا، بظلاله على الاحتفالات بحلول العام 2017 التي تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد عام 2016 حافل بالاعتداءات.

ووقع الاعتداء في ملهى “رينا” الشهير في إسطنبول، حيث أطلق مهاجم تنكر بلباس بابا نويل النار على المحتفلين برأس السنة.

ولا تزال الشرطة التركية تبحث عن منفذ الاعتداء الذي تسبب أيضا بإصابة 65 شخصا بجروح.

وذكرت محطة تلفزيون محلية أن عددا من الأشخاص الذين كانوا في الملهى وتراوحت أعدادهم بين 700 إلى 800 شخص، قفزوا إلى مياه البوسفور هربا من إطلاق النار.

وكانت تركيا اتخذت إجراءات أمنية كبيرة بمناسبة حلول السنة الجديدة، بعد سلسلة من الاعتداءات ومحاولة الانقلاب الفاشلة، مع عمليات تدقيق وتفتيش صارمة للشرطة التي تنكر بعض عناصرها أيضا بلباس بابا نويل، وسط الجموع.

وقبل الهجوم في تركيا، كان العالم بدأ العام 2017 بعرض ضخم للألعاب النارية في سيدني. وانتقلت الاحتفالات بعد ذلك عبر آسيا والشرق الأوسط مرورا بإفريقيا وأوربا وانتهاء بالقارة الاميركية.

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