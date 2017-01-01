طقس الأحد … السماء صافية والبرد قارس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يبقى الطقس باردا مع تكون صقيع عند الليل والصباح، بكل من الداخل والمرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا ومشمسا بجنوب المملكة.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية وسحب عابرة من الأجواء العليا بالشمال ومشمسا بجنوب المملكة.

وستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والاقاليم الجنوبية، وستهب من القطاع الجنوبي ضعيفة القوة بالشرق، بينما ستكون متقلبة الاتجاه عموما بباقي الارجاء الأخرى. كما ستعرف الاقاليم الجنوبية هبوب زوابع رملية محلية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 و1 درجات بالمرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، وما بين درجتين و 9 درجات بشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة الغرب والشاوية ودكالة العبدة وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة، وما بين 8 و13 درجات بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 13 و17 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحراة العليا ما بين 7 و12 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 13 و20 درجة بالساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة والحوز وسوس والجنوب الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادىء في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي السواحل.

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