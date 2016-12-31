عاجل … شباط يعلن انسحابه من حكومة بنكيران والحزب يكون لجنة للتفاوض مع رئيس الحكومة

قال حميد شباط أمين عام الاستقلال قبل قليل، إنه لا ينوي دخول حكومة بنكيران المقبلة، وأنه سيمنح للجنة خاصة امر التفاوض مع رئيس الحكومة بشأن دخول الحزب للحكومة المقبلة.

وتحدث شباط بصوت حزين أمام أعضاء حزبه، في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أنه يثمن مجهودات الملك في إفريقيا، وأنه وحزبه سيقاوم الخصوم الذين يحاولون النيل من الاستقلال.

وأضاف شباط أن الوطن ومصالحه أكبر من الحزب، علما أن اللجنة المنظمة كانت ستمنع الاعضاء المغضوب عليهم من دخول قاعة الاجتماع، بسبب توقيفهم مثل ياسمينة بادو وكريم غلاب وتوفيق حجيرة، الذين رفضوا عدم الحضور.

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