هزيمة مدوية للوداد أمام الكوكب وديسابر قريب من الإقالة

أصبح المدرب الفرنسي كريستيان ديسابر قريب من الإقالة من تدريب الوداد الرياضي، بعد هزيمة مدوية للفريق قبل قليل بثلاثة أهداف لاثنين.

وتلقى الوداد ثلاثة أهداف في الشوط الاول أمام دهشة الجميع، رغم احتكار لاعبيه للكرة طيلة اطوار الشوط.

وبهذه الهزيمة، سيكون أمام الوداد الانتظار لمعرفة نتيجة مباراة الدفاع الجديدي والرجاء غدا السبت، للتتويج بلقب الخريف، فيما سيكون للرئيس سعيد الناصري كلمة بعد هذه الهزيمة، التي أتت امام فريق تلقى 5 هزائم متتالية قبل هذه المباراة، وأقال مدربه فؤاد الصخابي قبل أيام فقط.

واحتجت جماهير الوداد كثيرا على اللاعبين والطاقم التقني بعد نهاية المباراة التي لعبت بملعب مولاي عبد الله بالرباط، برسم الدورة 15 من البطولة.

تعليقات