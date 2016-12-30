مروحية وزارة الصحة تتدخل مجددا بورزازات لنقل ضحية حادثة سير إلى المستشفى

جرى أمس الخميس، نقل شخص، تعرض لإصابة بليغة إثر حادث سير على الطريق الإقليمية رقم 1512 الرابطة بين الجماعتين القرويتين تدلي وإيميني بإقليم ورزازات، أمس الخميس، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وقال المندوب الإقليمي للصحة بورزازات، خالد السولامي، إن العاملين بالمستشفى الإقليمي بورزازات لاحظوا، إثر الفحص الطبي، أن الحالة الصحية للضحية تستوجب نقله بواسطة مروحية طبية إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، قصد استفادته من العلاج الضروري.

وأوضح المندوب الإقليمي أنه، بفضل تدخل الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية، تم استقبال ستة أشخاص آخرين بمستشفى سيدي حساين بناصر بورزازات، حيث قام طاقم من الممرضين والأطباء المتخصصين بتقديم الرعاية الطبية الضرورية لهم.

من جانبه أكد الطبيب المسؤول بالمروحية الطبية، عماد سوسو، أن عملية نقل المصاب إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش تمت بنجاح بالرغم من بعض الصعوبات التي واجهتها خلال الرحلة.

و.م.ع

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