فضيحة ملعب محمد الخامس بالبيضاء …22 مليار من أجل ملعب لا يستجيب لمواصفات “فيفا”

قاتل جريدة المساء، الصادرة اليوم الجمعة، إن “الإصلاحات التي تقوم بها شركة “كازا إيفنت” لملعب محمد الخامس، لا تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأضافت الجريدة أنه صرف 22 مليار على إصلاحات همت الكراسي ووضع لوحتين إلكترونيتين فقط، فيما لم يتم إزالة الأعمدة التي تعيق مشاهدة المباراة من الملعب، ما يجعله بعيدا عن معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضحت الجريدة ذاتها، أن الرئيس السابق للاتحاد الدولي جوزيف بلاتر، أبدى نفس الملاحظة عند زيارته لملعب محمد الخامس في التسعينات، غير أنها لم تحترم إلى حدود الساعة ورغم الإصلاحات التي خضع لها الملعب أخيرا.

وابرز الجريدة أن الفيفا تعتقد أن الأعمدة الضوئية يجب أن تكون خلف المدرجات، لكي لا تعيق متابعة المباراة من الملعب.

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