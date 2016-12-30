الجمعة 30 ديسمبر 2016
فضيحة ملعب محمد الخامس بالبيضاء …22 مليار من أجل ملعب لا يستجيب لمواصفات “فيفا”

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