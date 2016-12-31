ممتلكات بـ 500 مليار ضائعة بالبيضاء

أراض وفيلات وشقق مكتراة بـ 250 درهما شهريا ومحلات تجارية تدر الملايين

كشف أحمد بنبوجيدة، رئيس لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات بمجلس جماعة البيضاء، أن مكترين لممتلكات المدينة يرفضون تنفيذ أحكام قضائية لإفراغها، مما يفوت على المجلس مبالغ مالية كبيرة.

وأوضـح بنبـوجيدة، في تصريح ل”الصباح”، أن آخر الأحكام القضائية صدرت، أخيرا، وقضت باسترجاع مجلس المدينة مركب “البــرادايس” بكــــورنيش عين الذيــاب، وســــوق الجملــة القــديم، إلا أن المكتريين رفضــــا تنفيـــذ الأحكام القضــائية، بدعــوى قيامهما باستثمارات مهمـــة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن لجنة المرافــق العمومية والممتلكات قامت بجرد كل ممتلكات المجلس، وأن القرار النهائي بيد المكتب المسير.

وذكر المصدر نفسه أن الأولوية داخل اللجنة تمنح، الآن، إلى الممتلكات والمشاريع الكبيرة، في حين توجد ممتلكات أخرى، ومنها شقق وفيلات ومحلات تجارية، رافضا منح رقم تقريبي لمداخيلها، إذ “لا يمكن أن نتكهن برقم في غياب دراسة وجرد كامل لكل الممتلكات بالمدينة”، يقول بنبوجيدة، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت مجهودات كبيرة جدا من أجل تحديدها، في غياب المعلومات، وانعدام تواصل مع المكتب المسير.

وأوضح بنبوجيدة أن مكتب مجلس المدينة مطالب باسترجاع الممتلكات كاملة من خلال فسخ العقود، وإطلاق طلب عروض أمام المستثمرين، بكل شفافية ووفق ما ينص عليه القانون، ثم عبر إعلان طلب عروض أمام الراغبين في استغلال تلك المرافق، بالشروط الجديدة، التي سيحددها مجلس المدينة.

ورغم المحاولات العديدة من أجل استعادة ممتلكات المدينة، خاصة في عهد مجلس المدينة السابق، إلا أنه لم يتمكن إلا من استرجاع المركب الرياضي والترفيهي زناتة، في الآونة الأخيرة، تنفيذا لحكم قضائي نهائي، وتنفيذا لمقرر سبق أن اتخذه مجلس الجماعة سنة 2013 ويقضي باسترجاع هذا المرفق إضافة إلى بعض الممتلكات الجماعية.

من جهته قال يوسف الرخيص، المستشار الجماعي والعضو السابق بلجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات بالمجلس، إن اللجنة المختصة في عهد المجلس السابق قامت بدراسة شاملة خلصت فيها إلى أن عدم استرجاع هذه المرافق يكلف المجلس 500 مليار سنتيم، سيما أمام العدد الهائل من الممتلكات.

وأوضح الرخيص، في تصريح ل”الصباح”، أن ممتلكات المدينة تضم أراضي عارية تستغل في بيع مواد البناء، وفيلات وشققا مكتراة بمبلغ لا يتجاوز 250 درهم شهريا، علما أن سومتها الكرائية تصل، الآن، إلى أزيد من 15 ألف درهم، إضافة إلى محلات تجارية تذر الملايين على المكترين ولا يستفيد المجلس منها إلا من 100 درهم شهريا.

ووصــف الرخيص عدم استرجاع مجلس المدينة لهذه المرافق ب”النزيف”، فالمكترون لا يـؤدون ضرائب وبالمقــابل يستفيدون من “الريع”، حسب قوله، مشيرا إلى أن استعــادتها واستغلالها بدفتر تحملات جديد من شأنه أن يمنح للمدينة ملايين الدراهم، دون الحديث عن إنعاش خزينة الدولة، علمــا أن بعض المشاريع انتهت المدة القانونية لاستغلالها.

خالد العطاوي

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