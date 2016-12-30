عاجل بالصور … نجاة ركاب بالبيضاء من احتراق حافلة بالكامل

علم الصباح أن حافلة احترقت قبل قليل، بشارع الفداء بالدار البيضاء، كانت تقل ركابا.

وأوضح مصدر من عين المكان، أن سائق الحافلة توقف في محطة بالشارع المذكور، وهو يعلم باشتعال النيران في الحافلة، إذ سارع الركاب إلى النزول منها، فيما هرب البعض الآخر من المحطة خوفا من الكارثة.

وأوضح المصدر ذاته، أن سبب اشتعال النيران غير معروف، إذ حلت فرق الوقاية المدنية ورجال الأمن من أجل فتح تحقيق في الحادثة.

وتوقفت حركة السير مؤقتا في الشارع، فيما حاول الأمن الحفاظ على هدوء السكان، الذين شعروا بالخوف وتعالت أصوات بعضهم أثناء اشتعال الحافلة.

إليكم صور حصرية لاحتراق الحافلة (من تصوير عبد الحق خليفة):

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