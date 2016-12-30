جديد حكومة بنكيران وفضيحة مستشار قتل 5 فلاحين بالرصاص على جريدة الصباح

تقرؤون في جريدة الصباح عدد نهاية الأسبوع الجاري، ملفا متكاملا عن 2017 … سنة الحصاد الإفريقي، إذ سيتطرق إلى الجولات الماراطونية للملك في الدول الإفريقية وعبرها.

وفي العدد ذاته، تجدون “مستشار يقتل أربعة فلاحين بالرصاص”، إذ أن “الموقوف ينتمي إلى “البام” بضواحي وزان وسبب النزاع حقل لزراعة “الكيف”، و”شهود اختفوا عن الأنظار خوفا من اعتقالهم والسلطات تقضي ليلة بيضاء”.

وفي الصفحة الأولى تقرؤون “جطو يفضح خروقات صفقات التعليم”، إذ أن “تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات شمل 114 مؤسسة”.

وفي خبر آخر، “بنكيران يطلب مهلة قبل إبعاد الاستقلال”، “وأخنوش والعنصر وبنعبد الله لـ “الصباح”: تصريحات شباط مسيئة للدولة وغيرت مسار المشاورات”.

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