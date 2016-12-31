الخارجية متهمة بالتقصير في دعم الأحزاب

الدبلوماسية الموازية تحتاج إلى خارطة طريق جديدة لتجاوز الأعطاب

لا يجادل أحد في أن بعض الأحزاب، ترتكب من حين آخر أخطاء دبلوماسية فادحة من خلال مواقف صادرة على لسان من يقودها تكون غير محسوبة، وغير مضمونة العواقب، تماما كما حدث في قضية حلب وروسيا مع عبدالإله بنكيران، الأمين العام لـ”بيجيدي”، وقضية موريتانيا مع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.

وإذا كانت هذه الأخطاء المرتكبة تدفع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى الخروج عن صمتها، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، واحتواء ردود الأفعال الغاضبة من قبل الجهة التي ترى أنها مستهدفة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الوزارة الوصية على الدبلوماسية المغربية هيأت الظروف المناسبة للأحزاب من أجل أن تلعب دورها في تفعيل الدبلوماسية الحزبية؟ وهل وفرت الإمكانيات المالية لذلك؟ نطرح هذا الاستفهام، لأن العديد من الفعاليات السياسية تشكو ضعف وقلة الإمكانيات المادية، ولا تجد من يسند أطرها التي تتنقل خارج أرض الوطن على حسابها الخاص من أجل الحضور لأنشطة غالبا ما تطرح وتناقش فيها قضايا كبرى تهم المغربـ، وعلى رأسها قضيته الأولى.

ويعتبر موضوع الوحدة الترابية للمغرب من المواضيع التي تكتسي حساسية بالغة في الدبلوماسية، كما أنه يحتل مركزا محوريا في العملية السياسية الرسمية، ويعد من الثوابت الرئيسية، إلا أنها لا تشكل انشغالا مهما في أجندة الأحزاب المغربية خارجيا، وهذا شيء طبيعي على اعتبار أن تناولها مناسباتيا لا يغني ولا يسمن من جوع.

ويبدو أن الدبلوماسية الموازية هي خارج التأثير أو الوجود الفعلي أو القدرة على الاقتراح. وقد أثبتت الدبلوماسية الموازية في العالم نجاعتها في معالجة الملفات الكبيرة، سيما على المستوى الدولي، بل إن المجتمع المدني و الجماعات الضاغطة و الرأي العام بكل أشكاله استطاع أن يصبح رقما مهما في المعادلة الدولية، وأن يصبح مناصرا لملفات بعينها جعلت أعتى الدول تتراجع و تفشل في تمرير أجندتها، بيد أن دبلوماسيتنا الحزبية الموازية نادرا ما حققت انتصارا ما لفائدة القضايا المصيرية للوطن. وبرأي العديد من المهتمين بالشأن الدبلوماسي، فإن التجربة أثبتت بالملموس، أن الانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي تم تحقيقها بمعية دول كثيرة كانت ثمرة شراكة قوية بين الدبلوماسية الرسمية والموازية بكل تلاوينها، نظير البرلمانية والاقتصادية والثقافية والحزبية والجمعوية والإعلامية.

والمؤكد أن الأخطاء التي ارتكبها بعض زعماء الأحزاب دبلوماسيا في بلادنا، تطرح أكثر من أي وقت مضى، ضرورة فتح نقاش عمومي وطني حول هذه القضايا المهمة، لتجنب ارتكاب المزيد من الزلات، وبلورة خطة عمل واضحة وتنسيق مجالات التحرك بين الرسمي والموازي، وإعطاء نفس جديد للدبلوماسية الحزبية، وذلك من خلال توفير الدعم المادي واللوجستيكي للأحزاب التي تتوفر على أطر كفؤة لها دراية واسعة بالملفات الكبرى.

وشكلت العديد من خطب الملك، خريطة طريق للأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني، وفتحت الآفاق نحو تحرك أرحب وواسع، والقيام بقراءة جيدة للدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الموازية، المتمثلة في تحرك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي غالبا ما يوجه لها نقد قاسي.

وما يسجل على الدبلوماسية الحزبية، هو وضعية الضعف والقصور الذي تعانيهما في صياغة الاستراتيجيات الكفيلة للنهوض بمهام دبلوماسيو فعالة، مع وجود استثناءات قليلة، نظير الاتحاد الاشتراكي الذي يناضل داخل الأممية الاشتراكية، ويتصدى لخصوم وحدتنا الترابية، وسبق لأطره أن حققت انتصارات في هذا الباب.

وعلى صناع القرار في وزارة الخارجية، أن يؤمنوا بأهمية فتح نقاش عمومي وطني حول قضايا هامة مثل قضية الصحراء، وإشراك مختلف التوجهات الحزبية والنقابية والجمعوية.

عبد الله الكوزي

.

مبررات فشل السياسيين

لم تتمكن بالدبلوماسية الموازية التي يقودها حزبيون وبرلمانيون وجمعويون من تحقيق انتصارات ملحوظة في الخارج، والسبب الذي تختبئ وراءه، هو غياب الإمكانيات، ما يجعل حضورها غير مؤثر في المنتديات الحزبية والمدنية والبرلمانية في بعض المواقع العالمية.

وظلت الدبلوماسية الموازية على مر السنين في قلب العاصفة، ومحط انتقادات كبرى بسبب قصورها وضعفها في القيام بمبادرات في هذا الاتجاه، أو حتى استثمار العلاقات المحدودة التي بنتها بعض مكوناتها في بعض الاتحادات الحزبية والبرلمانية والمدنية، أو التظاهرات الإفريقية الكبرى، والتي يستغلها خصوم المغرب، للدعاية لأطروحاتهم المناوئة لمصالح المغرب.

تعليقات