نيران شباط تصل نواكشوط

لم تقف معارك حميد شباط أمين عام الاستقلال إلا على الحدود الجنوبية، بعدما كادت تشعل فتيل أزمة مع موريتانيا ينتظرها أعداء الوحدة الترابية بفارغ الصبر، ونسفت ما تبقى من آمال حزبه للمشاركة في الحكومة المقبلة.

ولتطويق تداعيات مغامرات أمين عام الاستقلال، لم يجد الملك بدا من الاتصال هاتفيا بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مكالمة تناولت العلاقات بين البلدين، عبر خلالها الملك على التزام وتمسك المغرب بعلاقة حسن الجوار والتضامن بين المغرب وموريتانيا، مؤكدا على التزام المملكة باحترام حدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لمواثيق القانون الدولي.

ومن أجل الحفاظ على قوة العلاقة بين البلدين “ضد أي محاولة لزعزعتها، وبغض النظر عن مصدرها ودوافعها”، أوفد الملك كلا من رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة إلى موريتانيا، من أجل العمل على تجاوز أي سوء فهم يمكن أن يؤثر على جودة العلاقات المغربية الموريتانية.

من جهته اعتبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية المعين، أن تصريحات حليفه المرتقب “غير مسؤولة ولا تتماشى مع ثوابت الدبلوماسية المغربية”، وأن ما قاله “لا يعبر سوى عن رأيه الشخصي، ولا يعبر أبدا عن رأي جلالة الملك محمد السادس ولا عن رأي الحكومة والشعب المغربيين”.

وشدد بنكيران، خلال لقائه أول أمس (الأربعاء) مع ولد عبد العزيز بالزويرات، في أعقاب زيارة رسمية لموريتانيا بتكليف من الملك، على أن المستقبل واعد بين البلدين، و”رب ضرة نافعة”، مضيفًا في تصريحات لوكالة الأنباء الموريتانية أن التعاون بين البلدين سيتحسن حيث يتمتع الموريتانيون في المغرب بكافة حقوقهم والأمر ذاته للمغاربة في موريتانيا.

وأشار بنكيران إلى أن الملك “يولي اهتماما خاصا لتطوير العلاقات مع موريتانيا”، على اعتبار أنها “دولة شقيقة لها مكانة خاصة بالنسبة للمملكة المغربية وتجمعها مع المغرب روابط الدين والأخوة واللغة والتاريخ والمصير المشترك”، وهي الروابط التي “ترتكز على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون المثمر وحسن الجوار البناء”.

وتسبب الأمين العام لحزب الاستقلال في ردود أفعال قوية من الجارة الجنوبية إثر تصريحه بأن ترابها كان يدخل ضمن الأراضي المغربية، إذ خرج حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ببيان قال فيه إن كلام شباط “صفاقة وانحطاط”، طالبا من النخب المغربية وقيادات حزب الاستقلال، بالاعتذار للشعب الموريتاني.

وعبر الحزب الحاكم في موريتانيا نهاية الأسبوع الماضي عن تنديده وشجبه لتصريحات شباط، واصفا إياها بـ”الأساليب الاستفزازية والأطماع المدفونة” و”الإفلاس السياسي وغياب للرؤية الإستراتيجية ، الذي تعانيه نخب مغربية وضعت المغرب في عزلة وحالة توتر مع كل جيرانه، ولذلك لفظها الشعب المغربي في كل استحقاق رغم قوة السلطة ونفوذ المال السياسي”.

وقال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إن شباط “تكلم في أمر لا يدرك أبعاده ولا يسعه مستواه السياسي ولا الثقافي التاريخي للخوض فيه”، موضحا أن “تبعية موريتانيا للمغرب محاولة لتصدير أزمات وإخفاقات حزبية ومحلية داخلية”، وأن مثل هذه “التصريحات لا تخدم العلاقات بين البلدين، وأن استقلال وسيادة موريتانيا أمر يعلو عن كل حديث”، وأن “التطاول على السيادة الموريتانية لن يكون أحسن الطرق للتعاطي مع القضايا والملفات الساخنة”.

ياسين قٌطيب

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