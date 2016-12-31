الأوربيون يهيئون للسلم الاجتماعي بالمغرب

اختيار فرقاء الحوار الاجتماعي ضمن برنامج لإنعاش التفاوض إلى غاية 2019

دخل الاتحاد الأوربي، على خط الصعوبات التي واجهها الحوار الاحتماعي بالمغرب في السنوات الخمس الماضية، واختار المغرب، ضمن ثلاث دول بجنوب المتوسط، ستستفيد من مشروع نموذجي لإنعاش الحوار الاجتماعي، بتمويل قدره أربعة ملايير سنتيم، طيلة الفترة الممتدة إلى نهاية 2019.

ويهدف البرنامج، الذي يعكس انشغالا أوربيا بالسلم الاجتماعي في المغرب خلال الفترة المقبلة، إلى مواكبة المركزيات النقابية، ومقاولات القطاع الخاص، والحكومة، من أجل تطوير أساليب الحوار الاجتماعي، وتلقين أطرافه أساليب جديدة للتفاوض وإنعاش الحوار، وتغيير السلوكات المعرقلة لنجاح الحوار.

وتم الكشف عن المشروع، الذي يستهدف، أيضا تونس والأردن، بعد انتهاء المرحلة الأولى منه، والتي اهتمت خلال الأسابيع الماضية، بتشخيص وجرد مؤسسات وهياكل الحوار الاجتماعي بالمغرب، ومختلف الاتفاقات الجماعية المعمول بها، استعدادا لإعلان السنة المقبلة (2017)، مرحلة تطوير المهارات وتباحث معرقلات الحوار، في ورشات وندوات تضم النقابات و”الباطرونا” والحكومة.

ويرتقب أن يسفر المشروع، عن اعتماد ميثاق بين أطراف الحوار الاجتماعي بالمغرب، يكون المرجع في تدبير الحوار في المستقبل، سيما بين المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديممقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحكومة.

وسيهتم المشروع، بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بسوء فهم وتقدير الظرفيتين الاقتصادية والاجتماعية، من قبل أطراف الحوار، وتلقين الأطراف أساليب جديدة للتفاوض، بالانفتاح على تجارب دولية، وتبادل الزيارات بين أطراف الحوار الاجتماعي في البلدان الثلاثة المستفيدة من “المشروع النموذجي لإنعاش الحوار الاجتماعي بجنوب المتوسط”.

وأعلن كذلك، أنه سيتم إنجاز دراسة حول “الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب والوضع السياسي والمؤسساتي وعلاقته بالحوار الاجتماعي”، وإجراء استطلاع للرأي لدى الفاعلين النقابيين وأرباب العمل حول الحوار الاجتماعي، والقيام بدراسة لتقييم آليات الحوار الاجتماعي الحالية.

وتضم مكونات المشروع ذاته، دراسات موضوعاتية حول مجمل القضايا ذات الأولوية في مجال الحوار الاجتماعي بين النقابات وأرباب العمل، ويعمل المشروع على الإطلاع على بعض تجارب الحوار الاجتماعي المنتهجة في مجموعة من دول شمال المتوسط، وكذا إنجاز معجم حول المصطلحات المتداولة في مجال الحوار الاجتماعي وإنجاز قاعدة معطيات حول الحوار الاجتماعي.

ويأتي المشروع، في وقت يعيش فيه الحوار الاجتماعي بالمغرب، منذ 2013، صعوبات، أدت مع نهاية الولاية الحكومية الأولى لعبد الإله بنكيران، إلى فشل الحوار الاجتماعي، وعدم توقيع أي اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات، بعد اتفاق 26 أبريل 2011، مع حكومة عباس الفاسي.

وتعود آخر جولات الحوار الاجتماعي بالمغرب، إلى أبريل الماضي، وهي الجولات التي سقطت في مأزق حاد، بسبب اتساع حجم الهوة بين أطرافه، سيما بين الحكومة والمركزيات النقابية.

ويرجع المراقبون أسباب الفشل، إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران، اعتبرت أنها التي نفذت اتفاق 26 أبريل 2011، في ظرفية اقتصادية صعبة، فكانت تسعى إلى مقابل اجتماعي، يتمثل في موافقة النقابات على إصلاح أنظمة التقاعد.

ومقابل ذلك، تشبثت النقابات باتفاق جديد، يأتي بمكاسب واسعة، بالنظر إلى أن إصلاح صندوق المقاصة، مس بمكاسب 26 أبريل 2011، وبالتالي لا بد من زيادات جديدة في الأجور لامتصاص الآثار السلبية لإصلاح التقاعد على جيوب الموظفين، قبل اعتماده والشروع في تنفيذه.

امحمد خيي

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