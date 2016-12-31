“البديل” ينبعث في ذكرى بوعبيد

اختار البديل الديمقراطي العودة إلى الساحة السياسية، من خلال ذكرى وفاة عبد الرحيم بوعبيد، بعد غياب اضطراري، بسبب قرار القضاء الذي أبطل قانونية تأسيس الحزب، الذي فوت على الحزب اليساري الفتي المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأفادت مصادر مقربة من الحزب الذي يقوده نجل القيادي الاتحادي محمد اليازغي، والبرلماني السابق في الفريق الاشتراكي، أن الكتابة الوطنية التي التأمت أخيرا بالرباط، أعادت إطلاق الدورة التنظيمية، حيث قدم علي اليازغي، المنسق الوطني، تقرير مفصلا استعرض فيه تطورات الوضع السياسي خلال هذه المرحلة، والوضعية التنظيمية للحزب، بعد التجميد الذي فرض عليه، بعد القرار القضائي.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الاجتماع الأول للكتابة الوطنية، تميز بفتح نقاش أولي حول المستجدات السياسية التي تميزت بإجراء الانتخــــابـــــــــات التشـــــــــريعية، والخريطة السيــــــاسية التــي أفرزتها، وما تتطلبه من إعادة النظر في بعض القضايا والتوجهات.

وأوضح مصدر من داخل الحزب أن اللجنــــة التحضيرية التـي أسنـدت رئاستها إلى مسعود أبـو زيــــد، سيكـــــــون عليهـــا في اجتماع غد (السبت) تعميق النقاش في التوجهات التي برزت في الاجتماع، والتقديرات المختلفة بين الداعين إلى تسريع عملية إعادة التأسيس وهيكلة الحزب، وبين الأصوات التي ترى أن الظروف التي واكبت المؤتمر الأول في المحمدية والدينامية التي أطلقها في التحضير للانتخابات التشريعية، لم تعد قائمة اليوم.

ويرى مسؤول في الحزب أن تأسيس البديل الديمقراطي، لم يكن الهدف منه إضافة “دكان سياسي جديد”، بل فتح إمكانية فعل يساري جديد، تلبية لحاجة فئات واسعة من الشباب والمناضلين، الراغبين في تجديد عمل قوى اليسار، ومنحه دينامية في أفق استعادة اليسار لقوته داخل المجتمع،خاصة مع الآمال التي فتحتها فدرالية اليسار في أوساط فئات واسعة من المثقفين واليسارييين والديقراطيين، والتي لا يمكن تجاوزها.

ويدفع أصحاب هذا الرأي إلى عدم التسرع في التأسيس، وفتح نقاش عميق وقراءة في الوضع اليساري، من خلال فتح جسور الحوار واللقاء مع مكونات الفدرالية، لبحث آفاق العمل المشترك، وصيغه، انطلاقا من القضايا المجتمعية التي تحظى اليوم باهتمام شعبي، من قبيل قضايا التعليــم والمـدرسة العموميـــة، وصنـــــاديق التقاعـــــد، وأوضـاع التشغيــل والقضـــــــــايا الاجتماعية الملحة.

برحو بوزياني

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