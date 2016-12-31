بلمختار ينزل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي

شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، باعتباره القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي، واعتبارا للدور الذي يلعبه في إعداد الأطفال للاندماج في التعليم الابتدائي وتهييئهم لتجاوز ما يمكن أن يعترض مسارهم الدراسي من صعوبات، ومساهمته في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفيره الظروف الملائمة للنمو المتكامل.

وأوضحت وزارة بلمختار، في مذكرة أصدرتها في هذا الشأن، أن تنزيل هذا المشروع يأتي تعزيزا واستكمالا للجهود المبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي ورفع جودته، في سياق مواصلة النتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة السابقة، في إطار خطة عمل واضحة ومنسجمة مع مقتضيات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح.

وفي السياق ذاته، ستشرع الوزارة في مرحلة أولى، في وضع خريطة استشرافية للتعليم الأولي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، وعلى مستوى كل مديرية إقليمية وجماعة ترابية بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، ومع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، والارتكاز على تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية بالوسطين القروي وشبه الحضري، كما سيتم بهذا الخصوص وضع الآليات اللازمة لتتبع هذه الشراكات وتقييم منجزاتها، إلى جانب اعتماد طلب عروض للتمويل وإقرار معايير شفافة لانتقاء الجمعيات العاملة في المجال.

ولتمكين الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي من ظروف مواتية لتساهم في بلوغ الأهداف المتوخاة، سيتم وضع برامج جهوية ملائمة للتكوين المستمر لفائدة المربيات والمربين الممارسين بالقطاع، وضمان شروط العمل الضرورية قصد ضمان استقرارهم، إلى جانب دعم جهاز التكوين والتأطير والمراقبة وتمكينه من الأدوات الضرورية للعمل.

وخصصت المذكرة حيزا هاما للحديث عن المقاربة التي سيتم اعتمادها في دعم شبكة مراكز موارد التعليم الأولي، والمتمثلة في تفعيل أدوار جميع مراكز موارد التعليم الأولي وتعزيز قدراتها بإحداث ملحقات لها في المديريات الإقليمية التي تتميز بشساعة مجالها الترابي، وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، إلى جانب دعم قدراتها وكفاياتها المهنية. وسيتم في إطار هذه المقاربة الانفتاح على المحيط والتعاون مع الجهات المعنية من خلال فتح المجال لتبادل الخبرات واستقطاب الفعاليات المهتمة والمتخصصة ذات الكفايات المهنية في مجال تطوير الممارسات التربوية بمرحلة التعليم الأولي.

هجر المغلي

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