العثماني يلعب دور الإطفائي

“بيجيدي” يحرك الدبلوماسية الحزبية لاحتواء أزمة نواكشوط

دخل العدالة والتنمية على خط الأزمة مع موريتانيا، من خلال تفعيل الدبلوماسية الحزبية، في محاولة للعب دور الإطفائي، لتجاوز حالة الغضب التي عبرت عنها العديد من الأحزاب الموريتانية، ضد تصريحات حميد شباط.

واختار حزب بنكيران، تحريك علاقاته الحزبية في الجارة الجنوبية، من خلال استقبال عثمان ولد الشيخ أبى المعالي، رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية الموريتاني، الذي تربطه علاقات مع العدالة والتنمية، لبحث سبل العمل المشترك من أجل طي صفحة تداعيات شباط، والتوجه إلى المستقبل.

وأوضح الموقع الالكتروني للحزب أن المسؤول الموريتاني حظي باستقبال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني، أول أمس (الأربعاء) بمقر الحزب، موضحا أن المباحثات بين الطرفين تركزت على العمل من أجل طي صفحة سوء التفاهم الذي وقع، أخيرا، وأكد العثماني للمناسبة حرص الأحزاب المغربية على توطيد علاقاتها مع نظيرتها الموريتانية.

وقال رئيس المجلس الوطني إن المغرب وعلى ضوء السياسة الإفريقية التي يباشرها جلالة الملك يولي اهتماما بالغا للروابط التي تجمعه بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأكد عثمان ولد الشيخ، أن اللقاء الذي جمعه برئيس برلمان “المصباح” كان مناسبة للحديث عن عدد من القضايا العربية والإفريقية، معبرا عن إشادته بالدور الذي لعبه العدالة والتنمية من موقع رئاسته للحكومة المنتهية ولايتها، وفيما يمكن أن يقوم به في الحكومة المقبلة.

وأكد رئيس ائتلاف الأغلبية الموريتانية، أن التاريخ والأخوة التي تربط ما بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، تقتضي، أن تكون علاقتهما على أحسن ما يرام، موضحا أنه لا غرابة أن يقع بعض سوء الفهم من هنا أو هناك بين الإخوة، مستدركا، لكن تبقى الحقائق هي الأخوة الثابتة.

واعتبر ولد الشيخ أن ما وقع، أخيرا، لا يمكن أن يؤثر على العلاقات بين البلدين الشقيقين، منوها بالمبادرة الملكية لرأب الصدع بين البلدين، لتبديد كل ما من شأنه أن يكدر صفو هاته العلاقات.

ب. ب

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