إضراب يشل 3000 محل تجاري بأكادير

تجار سوق الأحد ينتقلون إلى السرعة القصوى ضد القرار الجبائي الجديد محملين المجلس البلدي المسؤولية

رفع تجار سوق الأحد بأكادير وتيرة الاحتجاج إلى درجات قصوى، تصديا للقرار الجبائي المضمن في دفتر التحملات الجديد، معلنين عن خوض إضراب عن العمل وإغلاق المحلات التجارية لأكبر مركب تجاري بالمغرب.

وجاء قرار شل الحركة التجارية لما يزيد عن 3000 محل تجاري بالسوق بعد الوقفة الاحتجاجية التي تخللت أشغال دورة المجلس البلدي الاستثنائية لتمرير القرارين وتفويت بعض المحلات الجديدة، والوقفة الاحتجاجية الكبرى التي شاركت فيها جمعية أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية، أمام مقر البلدية، ورسائل التحذير التي وجهت إلى وزارة الداخلية ووالي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان.

واٌّتخذ قرار التصعيد إثر اللقاء التواصلي المنعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة يوم الاثنين الماضي لمناقشة سبل التصدي للقرارين للتعبير عن رفضهما، حسب تعبيرهم.

وقالت الجمعيات العاملة بالمركب التجاري إن مراجعة القرار الجبائي، صدمت التجار الذين يتخبطون في مشاكل كثيرة وعويصة، كالضرائب وواجبات الكراء في ظل الركود التجاري والديون المتراكمة من الممونين، مؤكدة أن القرار يقتل روح المنافسة ويحول المركب إلى شبه مكان مهجور.

واعتبرت الجمعيات أن الرسوم التي حملتها الفصول المتعلقة بعملية نقل أو تغير المنفعة، تمس التجار بشكل مباشر، ولا تشجع على جلب المستثمرين إلى المركب، من جهة، وتعكس إرادة ترمي إلى إضعاف المعلمة التجارية، بالتزامن مع تزايد المركبات التجارية في مختلف أحياء المدينة والإقليم، ناهيك عن تنامي واستفحال ظاهرة البيع بالتجوال التي تنخر جسد التجارة في المرفق.

وانتقدت جمعيات المركب التجاري بسوق الأحد قرار تحويل مرافق القرب المشيدة بالجناح الجديد كالمركز الصحي ومخفر الشرطة ومقر الوقاية المدنية ومقر للقوات المساعدة والوكالة بنكية إلى محلات تجاري. وكذا دفع 5000 درهم للمتر المربع بالنسبة إلى المحلات التجارية (الدكاكين) عند تغيير أسماء المرخص لهم باستغلالها، و1000 درهم لتحويل المنفعة بالنسبة للورثة.

واعتبر قابلي بوشعيب، رئيس جمعية المبادرة للتجارة والمهن بالمركب في تصريح لـ”الصباح”، أن القرارين مجحفلن. وتساءل عما قدمه المجلس للتجار، فبدل أن يضع علامات التشوير تخص المركب بشوارع المدينة ويقوم بواجب جمع الأزبال، وينظف السوق من التجار المتجولين الذين أغلقوا جميع المنافذ والأبواب والأرصفة، ويهيئ المرائب ويزد في عددها، ويكمل تغطية السوق، أصدر قرارين كارثيين، دون استشارتهم كطرف معني بالدرجة الأولى.

وقال إن التجار يحملون مجلس الجماعة مسؤولية تفويت المحلات إلى أناس غير معروفين، تم استقدامهم من الصويرة وآسفي ومن مناطق أخرى، لا يعرفهم أحد من المهنيين، فيما هناك تجار قضوا ستين سنة ما زالوا بدون محلات.

من جهته، اعتبر عبد الكريم زاهر، رئيس جمعية أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية، أن قرار الجماعة مجحف وغير مسؤول، نظرا لانعكاساته السلبية على قطاع السياحة والمطاعم، موضحا بأن الشروط التي تم تغيرها تمس بمصالح المهنيين.

واستغرب زاهر لقرار منع إنشاء الأصل التجاري الذي سبق أن أسسه أرباب المطاعم، منذ عشرات السنين، وصار حقا مشروعا قانونيا، منتقدا الواجبات الجديدة التي تنتج عن التنازل عن المحل، والتي تلزم من يبيع الأصل التجاري دفع من 10 آلاف درهم للمتر المربع بالواجهة البحرية و4000 درهم في مناطق أخرى، موضحا بأن أي مستثمر يرغب في الاستثمار في السياحة سيتخوف من دفتر التحملات.

محمد إبراهمي (أكادير)

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