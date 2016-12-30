“بلطجية” يعتدون على محتجين بالناظور

تعرضت وقفة احتجاجية، دعا إليها نشطاء الحراك الشعبي بالريف بساحة التحرير بالناظور، الأحد الماضي، لهجوم نفذه أشخاص مجهولون.

وقال مصدر مطلع إن مجموعة من الأشخاص ضمنهم ذوو سوابق قضائية، التأموا في وقفة معادية للحراك تحت غطاء المجتمع المدني للناظور، بقيادة وكيل إحدى لوائح الانتخابات التشريعية الأخيرة، بجانب الوقفة التي نفذها نشطاء الحراك الاحتجاجي الذين حلوا بالمدينة قادمين إليها من الحسيمة والدريوش.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوقفتين سرعان ماتحولتا إلى ملاسنات، بعد تعرض نشطاء الحراك لاستفزازات ومضايقات، ليتطور الوضع إلى هجوم مسلح قادته مجموعة من المشاركين في وقفة “المجتمع المدني”، مستعملين الهراوات والأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابات في صفوف المشاركين في وقفة الحراك الاجتماعي، استدعت إحدى الحالات نقلها إلى المستشفى الحسني بالناظور إثر تعرض ناشط للطعن بسكين في الفخذ.

وأثار هذا الاعتداء موجة استنكار على صفحات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي توجهت أسهم الاتهام مباشرة إلى أجهزة الدولة، التي اتهمت بتسخير تلك العناصر ” المشبوهة” لنسف الوقفة، سيما بعد نشر صور منفذي الهجوم، بشكل كبير على مواقع التواصل.

وطالب العديد من المدونين الدولة بتحمل مسؤوليتها حيال ما حدث، ومعاقبة المتورطين الذين عرضوا حياة الأشخاص للخطر. وفي الوقت الذي رفع نشطاء الحراك شعارات مناوئة للدولة، ردد الجانب الآخر شعارات تعادي تحرك النشطاء، رافعا الأعلام الوطنية وصور الملك، في الوقت الذي ظلت عناصر أمنية بزي مدني تراقب الوضع من بعيد، قبل أن يتحرك المنخرطون في حراك الحسيمة في مسيرة جابت مختلف شوارع الناظور.

واعتبر ناصر الزفزافي أحد نشطاء الحراك بالحسيمة، أن المحتجين خرجوا لإعلان رفضهم للحكرة والغبن والتهميش، مؤكدا أن الأحزاب السياسية التي وصفها بالدكاكين السياسية متورطة هي الأخرى في التهميش الذي تعرفه المنطقة، داعيا سكان الريف إلى نبذ الخلافات والانخراط في الحراك.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

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