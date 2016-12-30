جماعة المعاشات على صفيح ساخن

عقد رؤساء الجمعيات التي نظمت، أخيرا، وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة المعاشات، بإقليم آسفي، اجتماعا تقييميا لمناقشة الظروف التي مرت فيها الوقفة الاحتجاجية، ورصد ردود الأفعال حولها محليا وإقليميا، وتم إصدار بلاغ لتنوير الرأي العام، جاء فيه، تثمين النجاح الكبير الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية بالتنظيم المحكم والانضباط والحضور النوعي لكافة فئات المجتمع، رغم محاولات نسفها من قبل لوبيات الفساد.

وأعلن رؤساء الجمعيات أن الوقفة الاحتجاجية حققت المراد منها، خصوصا على مستوى تحريك المياه الراكدة وكسر حاجزي الصمت والخوف، واضعة بالتالي خريطة طريق للنضال الجمعوي وفق مقتضيات الدستور ضد كل أشكال الفساد ونهب المال العام.

ودعت ست جمعيات إلى الوقفة الاحتجاجية بسبب الوضعية المزرية للجماعة.

وأكدت الجمعيات الست أنها “تستنكر محاولات تزييف الحقائق ونشر المغالطات والأكاذيب حول الوقفة من قبل جهات حاولت الصيد في الماء العكر، على حساب شرفاء الوطن ومعاناة الفئات الشعبية بسبب الفساد والظلم”.

ونظم العشرات من سكان الجماعة وقفة احتجاجية، في سابقة بالجماعة، للتنديد بما أسموه “الحكرة والتهميش”، وبما تمارسه الجماعة من صمت وحيف وتهميش، موجهين رسالة رمزية إلى الجهات الوصية للتدخل.

وندد المشاركون بالمزبلة التي أنشئت وسط غابة الأركان، ما سيهدد المحيط الإيكولوجي، جراء تراكم النفايات وانتشار الحشرات الضارة وانبعاث الروائح الكريهة، ما جعل سكان المنطقة يصابون بعدد من الأمراض.

وعرى المشاركون في الوقفة ذاتها، الواقع المرير للشأن المحلي بالمنطقة، الذي يتسم بغياب إستراتيجية تنموية، بالإضافة إلى الإقصاء الممنهج للفاعلين المحليين وعدم إشراكهم كما ينص على ذلك دستور 2011 في كل ما يتعلق بالمقاربة التشاركية للشأن المحلي بجماعة المعاشات.

من جانبها، أصدرت جمعيات المجتمع المدني بالمعاشات بيانا استنكرت فيه التردي الكبير بالمنطقة، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، معبرة، في السياق ذاته، عن استيائها من تغييب كل مقومات الديمقراطية التشاركية وتكريس سياسة الانفراد بالقرار وتصفية الحسابات التي ينهجها مدبرو الشأن المحلي بالجماعة.

وعددت الجمعيات كافة العيوب التي تعانيها الجماعة كالتضييق عليها، والتمييز في ما بينها، وتردي الخدمات وغياب سياسة عمومية وتراجع مداخيل الجماعة.

واستاء عدد من المشاركين في الوقفة من إقحام اسم قائد المنطقة في الوقفة الاحتجاجية، خصوصا بعد الاتهامات التي وجهت له بأنه هو صاحب فكرة تنظيم الوقفة، مقدمين صورا تؤكد الأمر.

محمد العوال (آسفي)

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