السعودية تدعو إيران إلى مناقشة عودة حجاجها إلى أداء المناسك

وجهت السعودية دعوة إلى إيران لمناقشة عودة حجاجها في الموسم المقبل من الحج في مكة بعدما قاطعت إيران تلك المناسك العام الحالي على خلفية توترات بين البلدين، بحسب ما ذكرت الصحافة الجمعة.

وأعلن وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر 80 بلدا، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج العام المقبل.

ونقلت صحيفة “الحياة” السعودية عن الوزير قوله إن وزارة الحج والعمرة قدمت دعوة “لوفد شؤون حجاج إيران (…) للقدوم إلى المملكة” من أجل التحضير لموسم الحج المقبل المرتقب في خريف العام 2017.

من جهتها، نقلت صحيفة “عرب نيوز” السعودية عن بنتن أيضا أن الحكومة السعودية ترحب بالحجاج والمعتمرين في المملكة “من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، بما في ذلك الحجاج الإيرانيون”.

وأشار إلى أن وزارته تسعى إلى السماح للحجاج “بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان”.

وللمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود، لم يشارك أي إيراني بأداء مناسك الحج في شتنبر الماضي.

وقد تصاعد التوتر بين السعودية وإيران، عندما شككت طهران بقدرة الرياض على تنظيم موسم الحج بعد حادثة التدافع المأساوية التي أودت بحياة نحو 2300 شخص في العام 2015، بينهم 464 إيرانيا.

أ.ف.ب

تعليقات