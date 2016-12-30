ملف الصحراء في أجندة أمين عام أممي جديد

في نهاية نونبر الماضي وجد المغرب نفسه في قلب معركة الدفاع عن ترشيح، البرتغالي أنطونيو غوتيريس، أمينا عاما جديدا للأمم المتحدة. موقف الرباط الداعم لهذا الترشح، مرده إلى معرفة مسبقة بالدراية الكبيرة للأمين العام الجديد بملف الصحراء. فقد اشتغل السياسي البرتغالي مفوضا أمميا لشؤون اللاجئين لسنوات طويلة، وخلال هذه الفترة اطلع عن قرب على ملف الصحراء، وتورط الجزائر في عرقلة كل مخططات التسوية الأممية، برفضها إحصاء اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الأساسية في التنظيم والتنقل خارج مخيمات تندوف.

ترقب الدبلوماسية المغربية للمعركة الدائرة داخل أروقة الأمم المتحدة، من أجل انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة، جاء بعد أن أنهى بان كي مون ولايته بتوتر مع الرباط على خلفية ابتعاده عن الحياد في نزاع الصحراء المغربية، وإدلائه بتصريحات معادية للوحدة الترابية للمغرب خلال زيارته إلى المنطقة ولقائه قيادات من الجزائر وبوليساريو. وبينما تفضل الرباط أنطونيو غوتيريس، ظلت الجزائر وحلفاؤها يترقبون ما ستؤول إليه نتائج التصويت على المتنافسين على الأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى حين إعلان فوز المرشح البرتغالي من بين ستة مرشحين آخرين.

غوتيريس الذي انتخب أمينا عاما للأمم المتحدة، أول مسؤول أممي أثار قضية إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، بعد أن ظلت قيادة بوليساريو تتلاعب بالأرقام من أجل الاتجار في المساعدات الدولية التي توفرها الهيآت والمنظمات لسكان المخيمات، وهو المقترح الذي أثار غضب السلطات الجزائرية، إذ رفضت علانية إحصاء اللاجئين فوق ترابها، واعترضت على منحهم وثائق هوية تثبت صفتهم لاجئين. وقد أغضب هذا المقترح الجزائر التي ترفض إحصاء سكان المخيمات حتى لا تتم تسوية وضعيتهم القانونية، التي توفر لهم الاستفادة من وثائق تسمح لهم بالتحرك بكل حرية والتنقل إلى المناطق المجاورة دون حاجة إلى تصريح مسبق من الدرك الجزائري الذي يطوق المخيمات بجمهورية الوهم ويعزل سكانها عن بعضهم البعض.

ورغم محاولات بان كي مون تلطيف علاقاته مع المغرب، قبل رحيله، فإن الرباط كانت أكثر المعنيين برحيله بسبب الويلات التي عاشتها بلدان كثيرة في عهده واتساع دائرة النزاعات والتوترات في العلاقات الدولية، إذ تبقى الأزمة التي تسبب فيها في ملف الصحراء، وجرت عليه ردود فعل دبلوماسية غاضبة من المغرب ودول صديقة انتهت بطرد أفراد بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) في الصحراء، (تبقى) أكبر شاهد على توريطه جهاز الأمم المتحدة في تهديد السلم والأمن بمنطقة الصحراء بسبب تصريحات غير مسؤولة نطق بها خلال زيارته إلى الجزائر.

إحسان الحافظي

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