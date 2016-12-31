طقس السبت … ضباب وبرد قارس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يبقى الطقس باردا مع تكون صقيع عند الليل والصباح بكل من المرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بضباب محلي بالقرب من السواحل والمنطقة الشرقية، في حين سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بمجموع جهات المملكة.

أما الرياح، فستهب معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة القوة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، ومتقلبة الاتجاه عموما بباقي الأرجاء. كما ستعرف الأقاليم الجنوبية هبوب زوابع رملية محلية. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و 2 درجات بالمرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، وما بين 3 و9 درجات بشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة الغرب والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة، وما بين 9 و 14 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 15 و18 درجة في ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 7 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و20 درجة بشمال المنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طنجة والدار البيضاء وما بين طانطان والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

و.م.ع

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