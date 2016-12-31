السراح لمغتصب طفل بوجدة

نظمت هيآت حقوقية وجمعوية بوجدة وجرادة، وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمحكمة الاستئناف بالمدينة، صباح الاثنين الماضي، للتنديد بالاغتصاب الذي تعرض له طفل يبلغ من العمر حوالي سبع سنوات، ويقطن بقرية تويسيت (30 كيلومترا جنوب وجدة).

وعبر المحتجون عن تضامنهم المطلق مع عائلة الضحية القاصر المعتدى عليه من طرف شاب يبلغ من العمر ستا وعشرين سنة، مهاجر سابق بالديار الأوربية، دون أن يتم تطبيق مسطرة الوضع رهن الاعتقال الفوري في حق المتهم وفق تعبير المحتجين.

وتعود وقائع الحادث، إلى أكتوبر الماضي حينما كان الطفل يلعب كالمعتاد رفقة أترابه بجانب مسجد القرية، ففاجأه المشتبه فيه الذي هو من أبناء القرية المذكورة، واستدرجه بالقوة نحو مكان خلاء وبعيد نسبيا عن سكن أسرة الطفل ثم اغتصبه بالقوة وتحت التهديد، قبل أن يحذره من العقاب الشديد في حالة إخبار أسرته بالأمر.

غير أن والدة الطفل التي لاحظت تغيرا مفاجئا وانعزالا لابنها، بدأت في التحري حول الأمر، خصوصا أن علامات المشي غير السوي كانت واضحة على الضحية ،ثم تمسكه بالصمت ا وهو ما دفعها إلى استفساره عما وقع له، فسرد التفاصيل كاملة لوالدته، إذ ذاك لم يبق أي خيار أمام والديه المعوزين سوى عرض طفلهما على طبيب مختص، الذي أكد الأمر من الناحية الطبية وسلم للعائلة شهادة طبية تثبت العجز في خمسة وثلاثين يوماً، وتؤكد عملية الاغتصاب، تلا ذلك تقديم شكاية إلى المصلحة القضائية للدرك الملكي، إلا أن المفاجأة كانت صادمة لعائلة الطفل والجمعيات الحقوقية التي تابعت الموضوع، حينما تم متابعة المعتدي في حالة سراح.

وأفادت مصادر حقوقية ل «الصباح» أن المعتدي يضغط على والد الطفل ويضايقه باستمرار، بهدف الحصول على التنازل.

وخلال الوقفة ردد المشاركون والمشاركات شعارات تنديد، بما تعرض له الطفل القاصر أمام انتهاك جسيم لحقه، ومنبهين بقوة لما سيترتب عن ذلك من أضرار عقلية ونفسية بالغة الخطورة، وهو الأمر الذي دفع الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة الى استقبال مؤطري الوقفة ، مؤكدا لهم أن القضاء سيأخذ مجراه في هذه الملف، خصوصا وأن قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة، على تبان الطفل الضحية.

محمد المرابطي (وجدة)

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