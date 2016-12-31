لائحة أسماء كبيرة في شتى المجالات غيبها الموت في 2016

غيب الموت خلال العام 2016 العديد من الكبار في مجالات السياسة والمجتمع والفن والثقافة، أبرزهم:

5: بيار بوليز (90 عاما)، مؤلف موسيقي وقائد اوركسترا فرنسي معروف في العالم أجمع.

5: ممدوح عبد العليم (60 عاما)، الممثل المصري الذي اشتهر خصوصا بدور “علي البدري” في مسلسل “ليالي الحلمية”. غي به الموت بعدما اصيب بنوبة قلبية اثناء ممارسته الرياضة.

7: اندريه كوريج (92 عاما)، اعتبر رمزا للثورة في عالم الموضة في الستينات، لا سيما بالنسبة الى الفساتين القصيرة المريحة والاحذية البيضاء.

10: ديفيد بووي (69 عاما)، نجم الروك البريطاني ورمز ثقافة البوب الذي خسر معركته ضد مرض السرطان بعد يومين من إصداره ألبومه الـ25.

14: آلان ريكمان (69 عاما)، ممثل بريطاني عرف خصوصا بأداء أدوار الشر ، لا سيما دور الممثل روغ في سلسلة هاري بوتر.

18: ميشال تورنييه (91 عاما)، الكاتب الفرنسي.

16: بطرس بطرس غالي (93 عاما)، الدبلوماسي والسياسي المصري والأمين العام السابق للأمم المتحدة (1992-1996) الذي تولى منصبه لولاية واحدة فقط خلافا لكل الذين سبقوه وخلفوه في المنصب والذين بقوا في منصبهم ولايتين متتاليتين.

17: محمد حسنين هيكل (93 عاما)، الكاتب والصحافي المصري الكبير، صاحب المسيرة الحافلة التي واكبت مصر وما حولها منذ عهد الملكية الى ما بعد ثورة 25 يناير.

19: هاربر لي (89 عاما)، الكاتبة الاميركية.

19: امبرتو إيكو (84 عاما): الكاتب والفيلسوف الايطالي.

5: حسن الترابي (84 عاما)، الزعيم الاسلامي السوداني المعارض الذي توفي في الخرطوم اثر اصابته بذبحة قلبية بعد مسيرة سياسية طويلة لعب خلالها دورا كبيرا خصوصا في وصول الرئيس الحالي عمر البشير الى السلطة.

6: نانسي ريغان (94 عاما)، السيدة الاميركية الأولى بين 1981 و1989، والتي كانت مستشارة لزوجها الرئيس رونالد ريغان.

24: يوهان كرويف (68 عاما)، اسطورة كرة القدم الهولندي الذي هزمه مرض سرطان الرئة وخسر برحيله عالم الكرة واحدا من افضل اللاعبين في التاريخ.

26: جيم هاريسون (78 عاما)، الكاتب والشاعر الاميركي.

31: ايمري كيرتيش، (86 عاما)، الكاتب المجري، مؤلف كتاب “بلا مصير” والحائز جائزة نوبل للآداب في عام 2002.

31: زها حديد (65 عاما)، المهندسة المعمارية البريطانية-العراقية التي فارقت الحياة بازمة قلبية بعدما دخلت التاريخ كأول امرأة تفوز بجائزة “بريتزكر” التي تعد بمثابة “نوبل” للهندسة المعمارية في 2004، واول امرأة ايضا تنال الميدالية الذهبية الملكية للهندسة المعمارية في 2015.

13: سيد زيان (73 عاما)، الممثل الكوميدي المصري الذي توفي بعد معاناة مع المرض اثر اصابته بنزيف في الدماغ قبل سنوات، بعدما اثرى الشاشة السينمائية والتلفزيونية وخشبة المسرح بعشرات الاعمال.

21: برينس (57 عاما)، المغني الاميركي والموسيقي المبدع الذي تأثرت به اجيال بأسرها وتوفي من جراء جرعة زائدة من المسكنات.

24: بابا ويمبا (66 عاما)، مغني، ملك الرومبا الكونغولية.

26: خلدون المالح (76 عاما)، المخرج التلفزيوني السوري الذي اخرج خصوصا مسلسلي “صح النوم” و”مقالب غوار” وتوفي في الولايات المتحدة بعد معاناة مع السرطان.

15: كلوفيس مقصود (90 عاما)، الكاتب والصحافي والدبلوماسي والاكاديمي الاميركي-اللبناني الذي شغل خصوصا منصب سفير الجامعة العربية لدى الامم المتحدة في نيويورك.

3: محمد علي كلاي (74 عاما)، أسطورة الملاكمة الأميركي، وبطل العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات.

2: إيلي ويزل (87 عاما)، الكاتب اليهودي الأميركي وحائز جائزة نوبل للسلام والناجي من المحرقة النازية.

2: ميشال روكار (85 عاما)، رئيس وزراء فرنسا (1988-1991) في عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران.

2: مايكل سيمينو (77 عاما)، المخرج الاميركي الذي من أبرز أعماله “ذي دير هانتر” عن حرب فيتنام.

4: عباس كياروستامي (76 عاما)، المخرج الايراني الشهير الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان “كان” السينمائي الدولي في 1997 عن فيلمه “طعم الكرز”.

2: إسلام كريموف (78 عاما)، رئيس أوزبكستان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي السابق في 1991.

28: شيمون بيريز (93 عاما)، الرئيس الاسرائيلي السابق الذي توفي بعد اصابته بجلطة دماغية. كان يعتبر آخر الاباء المؤسسين لدولة اسرائيل وأحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق اوسلو للسلام مع الفلسطينيين في 1993 الذي حاز بفضله على جائزة نوبل للسلام بالاشتراك مع كل من رئيس الوزراء في حينه اسحق رابين الذي اغتيل في 1995 والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الذي توفي في 2004.

9: أندريه فايدا (90 عاما)، المخرج البولندي الذي نال السعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلمه “فتى الجحيم” في 1981 والذي عالج في افلامه الكثير من المحطات التاريخية لبلده.

10: يوسف العاني (89 عاما)، الفنان المسرحي العراقي الكبير الذي لقب “فنان الشعب” فارق الحياة في مستشفى بالعاصمة الاردنية بعد معاناة طويلة مع المرض.

13: بوميبول ادوليادي (88 عاما)، العاهل التايلاندي وعميد الحكام في العالم الذي حكم البلاد 70 عاما.

13: داريو فو (90 عاما)، الممثل والكاتب الايطالي والفائز بجائزة نوبل للآداب في 1997.

23: الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني (84 عاما)، أمير قطر منذ العام 1972 وحتى العام 1995 حين اطاح به نجله الامير حمد بن خليفة آل ثاني.

28: ملحم بركات (64 عاما)، المطرب والملحن اللبناني.

7: ليونارد كوهين (82 عاما)، الشاعر والموسيقي الكندي.

25: فيدل كاسترو (90 عاما) زعيم الثورة الكوبية الذي حكم الجزيرة الشيوعية بقبضة من حديد وتحدى القوة الأميركية العظمى لأكثر من نصف قرن.

7: محمد الطاهر الفرقاني (88 عاما)، المطرب والملحن الجزائري سيد الموسيقى الأندلسية المعروفة باسم المالوف.

8: جون غلين (95 عاما)، رائد الفضاء الاميركي الذي اصبح اول اميركي ينفذ رحلة في مدار الارض عام 1962.

12: صادق جلال العظم (82 عاما)، المفكر السوري، توفي في ألمانيا.

13: زبيدة ثروت (76 عاما)، الممثلة المصرية.

14: أحمد راتب (67 عاما)، الممثل المصري.

20: ميشيل مورغان (96 عاما) ممثلة فرنسية.

25: جورج مايكل (53 عاما)، مغني بريطاني.

27: كاري فيشر (60 عاما)، ممثلة أميركية.

28: ديبي رينولدز (84 عاما)، ممثلة أميركية ووالدة كاري فيشر.

أ.ف.ب

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