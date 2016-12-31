اعتقال زوجة “كوكيتو” قاطع الرؤوس

اسبانيا تؤكد أن اعتقالها جاء نتيجة تحقيقات استمرت أزيد من سنتين

أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية أول أمس (الأربعاء)، أن السلطات التركية تمكنت من اعتقال امرأتين إسبانيتين من أصول مغربية على الحدود التركية السورية ، لدى عودتهما من الأراضي السورية التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأفادت التحريات التي بوشرت بشأنهما، أن الأمر يتعلق بفاطمة عقيل لغميش وهي أم لطفل يقل سنه عن ثلاث سنوات ، أما الثانية فتدعى آسية أحمد محمد وقد وضعت ابنها الرضيع في منطقة النزاع بسوريا، وهي زوجة الداعشي كوكيتو، الذي قتل في ساحات الحرب بسوريا، والتي سبق أن أهداها حزاما ناسفا مهرا.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية الاسبانية أن المرأتين، اللتين كانتا تسافران صحبة صغاريهما، انضمتا إلى صفوف هذه المنظمة الإرهابية في 2014، رفقة زوجيهما وهما جهاديان معروفان شاركا في العشرات من جرائم القتل.وأضاف المصدر ذاته أن المرأتين استقرتا في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» في سوريا، وكانتا ضمن هياكله، مشيرا إلى أن مستوى تطرفهما وعلاقاتهما بأعضاء مهمين في «داعش» جعلت منهما عنصرين أساسيين في هذه التنظيم الإرهابي. وتابع بلاغ الداخلية الإسبانية أن اعتقال هاتين المرأتين جاء نتيجة تحقيقات معقدة استمرت أزيد من سنتين، قام بها متخصصون من استخبارات الحرس المدني بتعاون مع السلطات وقوات الأمن التركية.

وغادرت المرأتان اللتان، تبلغان من العمر الحادية والعشرين و السادسة والعشرين إسبانيا متجهتين إلى سوريا خلال 2014، وحاولتا العودة إلى اسبانيا مصحوبتين بابنيهما الصغيرين بعد أن تزوجتا هناك بجهاديين ينتمون للتنظيم الإرهابي. وهما معا تشكلان خطرا أمنيا على إسبانيا وفقا لصحيفة “إيل بايس”.

وارتبط اسم المغربي محمد حمدوش ابن مدينة الفنيدق، المعروف بـ»كوكيتو»، بلقب قاطع الرؤوس، مباشرة بعد التحاقه بسوريا في 2013، ونشره صورا يتباهى فيها بقطع رؤوس عدد من الأشخاص الذين يعتبرهم كافرين، كما أهدى الانتحاري المغربي الذي لقي حتفه أخيرا بسوريا، زوجته المغربية، آسية أحمد محمد، حزاما ناسفا مهرا خلال طلب يدها للزواج، قيمته 100 دولار. ولم تتوقف العلامات البارزة في حياته، إذ يعتبر أول مغربي يرزق بطفل في داعش.

وأبانت الشرطة الإسبانية من خلال تحرياتها أن «كوكيتو» أبلغ أسرته أنه يدير «كتيبة» تابعة لداعش، واختير «عضوا بالمجلس الإسلامي» لهذه الحركة، مشيرا إلى أنه جند من قبل شخص يدعى مصطفى مايا أمايا (51 سنة)، الذي اعتقلته الشرطة الاسبانية في مارس 2014 بمليلية في إطار تفكيك شبكة لإرسال متطوعين إلى سوريا وليبيا ومالي.

كان كوكيتو وزوجته آسيه أحمد محمد، محط متابعة من قبل الشرطة الاسبانية، التي أفادت أن زوجته غادرت سبتة المحتلة إلى سوريا، والتقته بمخيمات التدريب التابعة ل «داعش» بمدينة آل الأتارب، بعد التحاقها بشقيقها هناك، الذي يعد هو الآخر من بين المقاتلين في صفوف «داعش». الشهرة التي حققها كوكيتو لم تدم طويلا، والتي استغرقت سنتين وبضعة أيام، وهي الفترة التي عاشها الأمير الجديد لإحدى الكتائب المغربية هناك بمعسكرات داعش، قبل أن يعلن وبشكل رسمي عن مقتله في إحدى المعارك، مخلفا وراءه زوجته وابنه.

ك . م

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