أول مركز لتصفية الدم بالعالم القروي

افتتح، الجمعة الماضي، مركز لتصفية الكلي بالجماعة القروية بومية التابعة لإقليم ميدلت، ويعتبر الأول من نوعه الذي جرى إحداثه في العالم القروي على الصعيد الوطني.

وسيمكن هذا المركز الجديد من تقريب الخدمات الصحية للمرضى المصابين بالقصور الكلوي القاطنين ببومية والدواوير المجاورة، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية 32 مستفيدا. ومن شأن هذا المركز أن يستوعب المرضى المصابين بالقصور الكلوي على مستوى جماعات بومية وأكوديم وأغبالو وإيتزر وتونفيت وزايدة وسيدي يحيى أو يوسف. ويشرف على تقديم الخدمات العلاجية بهذا المركز الطبي فريق مكون من طبيبة متخصصة في أمراض الكلي بمساعدة أربع ممرضات متعددات الاختصاص. وأنشأ هذا المرفق الصحي الحيوي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتوفر على ثماني آلات متخصصة في التصفية وآليات ومعدات شبه طبية وقاعة لعلاج المياه وصيدلية، وخصص له غلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 300 مليون سنتيم. من جهة أخرى، نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالعرائش، بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية حملة طبية متعددة التخصصات بدوار تاليمين التابع للجماعة الترابية تزروت، وذلك استجابة لحاجيات السكان للخدمات الصحية والعلاجية بهذه المنطقة المتضررة من موجة البرد. واستفاد السكان، خلال هذه الحملة الطبية، من 645 استشارة طبية، شملت 380 استشارة طبية عامة، و265 استشارة طبية متخصصة، كما استفاد 345 شخصا من البرامج الصحية التوعوية والتحسيسية.

ي. س

تعليقات