اجتماع مرتقب لمنخرطي الرجاء الأسبوع المقبل ومصير حسبان على الطاولة

علم الصباح أن منخرطو الرجاء سيعقدون اجتماعا مهما الأسبوع المقبل، وذلك لدراسة الوضع الحالي للفريق.

وأكدت مصادر رجاوية، أن الاجتماع سيخصص للتشاور حول الأحداث التي شهدها الفريق في الفترة الأخيرة، من بينها اتهام أحد المنخرطين لسعيد حسبان، رئيس الفريق بالابتزاز والنصب، ثم الوضعية المالية الصعبة.

وقالت المصادر نفسها، إن الاجتماع سيخصص أيضا لتقييم نتائج الفريق في مرحلة الذهاب، بعد نهايتها بإجراء مباريات الدورة 15 نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الاجتماع سيخرج بتوصيات هامة تخص مستقبل الفريق، بناء على الوضع الحالي.

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