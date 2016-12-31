تهميش يخرج سكان تماسينت للاحتجاج

شل الإضراب العام الذي شهدته منطقة تماسينت بإقليم الحسيمة، الثلاثاء الماضي، الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة، إذ أغلقت مختلف المحلات التجارية أبوابها، استجابة للنداء الذي أطلقته لجنة الحراك الشعبي بالمنطقة نفسها، احتجاجا على سياسة الوعود الواهية التي تنهجها السلطات المحلية والإقليمية، وغياب إرادة حقيقية لإيجاد مخرج للأوضاع اللاإنسانية المفروضة على السكان. وتوج الإضراب بمسيرة حاشدة، انطلقت من وسط البلدة في اتجاه مقر دائرة آيث ورياغل بأجدير، حيث قطع المحتجون أزيد من 25 كيلومترا مشيا على الأقدام، في مسيرة صدحت فيها حناجر المئات من المتظاهرين بشعارات تطالب برفع التهميش والإقصاء عن المنطقة، وتحقيق تنمية حقيقية بالبلدة، علاوة على شعارات أخرى تنشد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

ومرت المسيرة عبر جماعة لوطا، ثم بلدية إمزورن و بعدها جماعة آيث يوسف وعلي، وصولا إلى بلدية أجدير، حيث توقف المتظاهرون أمام مقر دائرة آيث ورياغل، لتختتم بكلمات تناوب على إلقائها مجموعة من نشطاء الحراك، الذين أجمعوا على التنويه بالمشاركة المكثفة لسكان البلدة وباقي المتضامنين من المناطق الأخرى الذين التحقوا بالمسيرة، كما شددوا على مشروعية مطالبهم وسلمية حركتهم، مؤكدين تشبثهم بخيار الاحتجاج من أجل رفع التهميش وتحقيق التنمية.

وسبق للجنة الحراك الشعبي بتماسينت، أن أعدت ملفا مطلبيا شاملا يهم الجماعة، ويشمل مجموعة من المطالب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والفلاحي من بينها إيجاد حل عاجل و جذري لمياه الصرف الصحي التي تخنق أنفاس السكان، و إتمام بناء قنطرة وادي غيس، وإعادة تأهيل المستوصف المحلي و تجهيزه بمعدات الإسعافات الأولية، وفتح دار الشباب و ملعب القرب الذي انهار بنيانه قبل فتحه، وإعادة بناء مركز دار الولادة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

تعليقات