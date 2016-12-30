الجزائر تتقدم بمقترح طموح للمغرب عبر لجنتها الأولمبية

تقدمت اللجنة الأولمبية الجزائرية، عن طريق رئيسها مصطفى بيراف، بمقترح للمغرب بتنظيم عربي مشترك لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقال اللجنة الأولمبية الجزائرية، إن المقترح يطلب تقديم طلب استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية بشكل مشترك بين المغرب والجزائر وتونس.

ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية، أن بيراف اقترح هذه الفكرة على رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، مؤكدًا أنه يؤمن بمشروع الوحدة العربية، ومقتنع بقدرة الدول العربية على تنظيم أكبر الفعاليات الدولية.

وقال بيراف في تصريح له على قناة النهار الجزائرية، إن “دول الجزائر والمغرب وتونس تمتلك كفاءات رياضية على مستويات عالمية وبإمكانها أن تتجاوز كل الصعوبات التي يمكن تعترض تنظيم حدث رياضي بحجم الألعاب الأولمبية”.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة وهران، الواقعة غربي الجزائر، تستضيف دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2021.

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