رئيس الوزراء الجزائري يطمأن الشعب بعد موجة من الغضب بسبب الزيادات الكبيرة في الضرائب

لم يكن أمام عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، سوى طمأنة المواطنين بخصوص سنة 2017، بعدما عم غضب عارم بسبب الزيادة المهولة في الضرائب في ميزانية السنة المقبلة.

وقال سلال “أنه لا وجود لسياسة تقشف، وأن الحكومة متحكمة في الوضع الاقتصادي”، موضحا أنه “رغم بعض الزيادات التي تم إقرارها في عدد من المواد الاستهلاكية والضرائب، إلا أن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي للجزائريين”.

وأضاف في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي، أن “الجزائر تمر بوضع اقتصادي حرج نوعا ما، بسبب انهيار أسعار النفط وتراجع مداخيل الجزائر، لكن الوضع مُتحكم فيه، وأن الوضع الاقتصادي يسير إلى التحسن، خاصة في ظل النموذج الاقتصادي الجديد”.

ورغم انهيار اقتصاد الجزائر، قال سلال إن “الصناعة الجزائرية تعرف تطورا واضحا في السنوات الأخيرة”، موضحا أن “الجزائر بدأت تصدر بعض المواد والمنتجات إلى القارة الأفريقية، وأنها تمتلك إمكانيات لتطوير هذا القطاع، وتمكين الجزائر من مداخيل يمكنها تعويض الريع النفطي الذي كانت تعتمد عليه الجزائر، والذي لم يعد بالإمكان الاعتماد عليه في الماضي”.

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