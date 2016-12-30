الجمعة 30 ديسمبر 2016
رئيس الوزراء الجزائري يطمأن الشعب بعد موجة من الغضب بسبب الزيادات الكبيرة في الضرائب

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