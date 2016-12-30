“بوكسينغ داي” ينطلق في انجلترا اليوم ومباريات حارقة في انتظاركم

ينطلق “البوكسينغ داي” الشهير في الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، بإجراء مباريات الدورة 19 من البطولة.

ويعتبر الدوري الإنجليزي الوحيد في العالم الذي لا يتوقف في عطلة أعياد الميلاد، بل تلعب الفرق فيه ثلاث مباريات في أسبوع واحد.

ويتابع “البوكسينغ داي” الملايين من الجماهير عبر العالم، باعتباره أبرز فترة مباريات في الدوري الإنجليزي.

ويفتتح هال سيتي “البوكسينغ داي” اليوم على ملعبه، حين يستقبل إيفرتون، فيما تلعب باقي المباريات غدا السبت وبعد غد الأحد.

ومن بين أكبر المباريات في الدورة 19، قمة ليفربول ومانشستر سيتي، التي تلعب غدا السبت في الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المغربي.

إليكم البرنامج كاملا:

الجمعة

هال سيتي – إيفرتون 20.00

السبت

تشيلسي- ستوك سيتي 15.00

مانشستر يونايتد- ميدلسبروغ 15.00

ساوثهامبتون- ويست بروميتش 15.00

ليسر سيتي- ويست هام 15.00

بيرنلي- ساندرلاند 15.00

سوانزي سيتي- بورنموث 15.00

ليفربول- مانشستر سيتي 17.30

الأحد

واتفورد- توتنهام 13.30

أرسنال- كريستال بالاص 16.00

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